El Clásico América Femenil vs Chivas acapara los reflectores en las semifinales de la Liga MX Femenil del Apertura 2025; te decimos precios y cómo comprar boletos para el partido de vuelta.

Chivas y América Femenil encenderán las semifinales de la Liga MX Femenil, así que conseguir un boleto para el partido de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes será complicado.

América Femenil vs Chivas: Precios de los boletos para el Clásico de la Liga MX Femenil

El América Femenil publicó los precios de los boletos para el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil vs Chivas.

De tal forma que, el boleto más accesible para estar en el partido América Femenil vs Chivas tiene un precio de 150 pesos en localidad de cabecera mientras que 400 pesos será el costo de la entrada más cara, en zona especial club.

Boletos América Femenil vs Chivas: ¿Cómo comprar entradas para el Clásico de la Liga MX Femenil?

El América Femenil abrió la venta general de boletos el miércoles 12 de noviembre, para el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil.

Los boletos para el América Femenil vs Chivas se podrán adquirir vía internet, en la plataforma encargada de distribuir las entradas en los partidos como local de las Águilas.

¡Inició la venta general de #ElClásicoDeMéxico! 🦅



SFV ⚔️ América vs. Chivas

🎟️ Compra tus entradas: https://t.co/UJnkaxKVG8



Vayamos juntas y pintemos nuestro estadio de amarillo, ¡no puedes faltar! 🏟️💛 pic.twitter.com/F0G1F4ypgp — Club América Femenil (@AmericaFemenil) November 12, 2025

América Femenil vs Chivas: Día para ver el Clásico en semifinales de Liga MX Femenil

El partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil, América Femenil vs Chivas se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes el domingo 16 de noviembre.

América Femenil vs Chivas: Hora y canal para ver el Clásico en Liguilla de Liga MX Femenil?

El Clásico Nacional entre América Femenil vs Chivas arrancará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido a través de ViX, TUDN, Canal 9 y Canal de YouTube de Liga MX Femenil.

Partido: América Femenil vs Chivas

Fase: Partido de vuelta de las semifinales

Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX, TUDN, Canal 9 y Canal de YouTube de Liga MX Femenil

¿Cómo llegaron Chivas y América Femenil a las semifinales de la Liga MX Femenil?

Chivas eliminó con marcador global de 4-2 a Toluca en los cuartos de final de la Liga MX Femenil, para citarse en la semifinal con el América Femenil.

Las Águilas del América Femenil vapulearon con un global de 6-1 a Rayadas, y buscarán volver a la final de la Liga MX Femenil, eliminando a Chivas.