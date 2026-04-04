Mallorca vs Real Madrid se enfrentaron en la Jornada 30 de LaLiga, en partido vital en las aspiraciones merengues para ganar el título.

Sin embargo, el Real Madrid fue sorprendido por el Mallorca de Martín Demichelis, que pelea para evitar el descenso en LaLiga y venció al equipo blanco.

Marcador: Mallorca 2-1 Real Madrid | Jornada 30 de LaLiga

Así fue la derrota del Real Madrid en Mallorca

El Real Madrid cayó 1-2 con el Mallorca en la Jornada 30 de LaLiga para mantenerse como sublíder de LaLiga, pero sin poder acercarse al FC Barcelona.

Goles del partido Mallorca vs Real Madrid:

Minuto 42: Manuel Morlanes Ariño anotó el 1-0 a favor del Mallorca ante Real Madrid.

Minuto 88: Eder Militao empata con seco cabezazo el partido por parte del Real Madrid.

Minuto 91: Vidal Muriqui le da el triunfo 2-1 al Mallorca vs Real Madrid.

Mallorca venció 2-1 al Real Madrid en la Jornada 30 de LaLiga (Jose Breton / AP)

¿Cómo va el Real Madrid después de 30 jornadas en LaLiga?

El Real Madrid se mantiene en el segundo lugar de LaLiga a cuatro puntos del FC Barcelona, luego de quedarse en 69 unidades.

Real Madrid está abajo del líder FC Barcelona que suma 73 puntos, y enfrentará al Atlético de Madrid el domingo 5 de abril, con la posibilidad de aumentar su ventaja.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

El Real Madrid jugará el martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu, donde recibirá al Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

En cuanto a LaLiga, el Real Madrid recibirá al Girona el viernes 10 de abril en la Jornada 31 de la competencia, partido que podría ser definitivo en sus aspiraciones de ser campeón de España.