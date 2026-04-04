Una madre hizo una denuncia pública sobre Jelly World en Perisur, CDMX, acusando que este es inseguro para los menores de edad, pues a ella le provocó una fractura que terminó en 16 tornillos en su pie.

La madre de familia exige que Perisur se haga responsable del gasto económico tras la operación y rehabilitación que le implicará, así que iniciará un proceso legal.

Denuncian inseguridad en Jelly World, un juego infantil en Perisur

Una madre llamada Itzamara, denunció en X, la fractura que le ocasionó un juego infantil en Perisur, acusando lo grave que esto pudo resultar en un menor de edad.

Itzamara compartió que se subió a Jelly World con su bebé de 10 meses, pero al deslizarse por una resbaladilla, terminó con la tibia, peroné y calcaneo fracturados y con una operación donde le colocaron 16 tornillos.

Según su explicación, la resbaladilla estaba improvisada o mal hecha, acusando que era “muy inclinada” y que pareciera Jelly World enmendó un error de diseño “pegando colchoncito” para aminorar el impacto al no tener “área de frenado”.

Sin embargo, esto la llevó a una fractura, además de la nula atención de servicio de emergencias que tiene Jelly World y Perisur, pues asegura que los paramédicos fueron tan ineficientes que le dijeron que se había luxado, cuando radiografías demuestran fractura.

Asimismo, acusa que el servicio de Jelly World es ineficiente y no está capacitado para atender emergencias, señalando que en ningún momento cerraron el área donde ella estaba por el accidente y que incluso había niños aún jugando a su alrededor.

Madre muestra la fractura que le causó un juego infanil en Perisur. (X/Itzamaraczav)

Madre muestra la fractura que le causó un juego infanil en Perisur. (X/Itzamaraczav)

Madre iniciará proceso legal contra Perisur; exige que le paguen los honorarios médicos

Itzamara, la madre que sufrió una fractura en Jelly World en Perisur y que acusa inseguridad en el juego infantil, exige que el centro comercial en CDMX, le pague los honorarios médicos.

“Qué perisur se haga cargo de su responsabilidad, cargo económicamente”, exigió la madre, asegurando que no solo es la operación que le realizaron, sino también la rehabilitación que le conlleva para poder volver a caminar correctamente.

Ante la denuncia pública, desde las redes sociales de Perisur, se pusieron en contacto con Itzamara, pero ella les argumentó que iniciaría el proceso a través de su abogado.

“Agradezco el contacto. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas dentro de sus instalaciones, este asunto será manejado por mi representación legal. Les pido que cualquier comunicación se realice a través de mi abogado. Quedo a la espera de que me indiquen un canal formal”. Itzamara, madre que exhibió inseguridad en Perisur.

Perisur atiende denuncia de la madre sobre juego infanil Jelly World. (X/Itzamaraczav)

Sin embargo, a la denuncia de inseguridad de Itzamara se le suma que aseguran “explotó” un tanque de gas pequeño junto al juego infantil donde ella se fracturó.

Explota tanque de gas junto al Jelly World en Perisur; acusan inseguridad. (x/ErikaGrothe)

Explota tanque de gas junto al Jelly World en Perisur; acusan inseguridad. (x/ErikaGrothe)

Explota tanque de gas junto al Jelly World en Perisur; acusan inseguridad. (x/ErikaGrothe)

Acusan que el error no es del juego infantil en Perisur, sino de la madre

Ante la exhibición pública que Itzamara hizo sobre su caso, usuarios de X le han cuestionado la decisión de usar el juego infantil en Perisur, asegurando que los adultos entran de acompañamiento, no para usar las instalaciones.

Por otra parte, algunos usuarios le mostraron que usó mal la resbaladilla del juego, explicando que esa sección que utiliza con una llanta inflable, no para que la persona se deslice sola.

Usuario le aclara que usó mal la sección en el juego infantil. (Usuario de X)

Sin embargo, la madre argumentó su decisión de usar la resbaladilla para ella, explicando que ningún trabajador del juego infantil le dio indicaciones de cómo usar esa sección.

Asimismo, hay quiénes le han hecho ver que el error fue suyo por el tamaño de la resbaladilla -para niños- y la propia posición en la que ella puso el pie para resbalar.