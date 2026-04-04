Nashville SC vs América se enfrentan en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026. El partido es el martes 7 de abril de 2026 y será transmitido por Fox One a las 18 horas.

Partido: Nashville SC vs América

Fase: Cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Nashville

Transmisión: Fox One

Nashville SC vs América: ¿Cuándo ver la ida los cuartos de final de la Concachampions 2026?

Nashville SC vs América juegan el martes 7 de abril como parte de los cuartos de final de la Concachampions 2026.

Nashville SC vs América: ¿Dónde ver la ida los cuartos de final de la Concachampions 2026?

El Nashville SC vs América se jugará a las 18 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma Fox One.

Partido: Nashville SC vs América

Fase: Cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Nashville

Transmisión: Fox One

Brian Rodríguez, delantero del América (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cómo llegaron Nashville SC y América a cuartos de final de la Concachampions?

Nashville SC eliminó en octavos de final de la Concachampions 2026 al Inter Miami de Lionel Messi, para citarse con América rumbo a las semifinales del torneo.

El América avanzó sobre Philadelphia Union con marcador global de 2-1 en la anterior fase de la Concachampions 2026.

América no llega en gran momento a esta fase del torneo de la Concacaf, pero su apuesta es destacar a nivel internacional y buscarán con todo su arsenal el pase a la siguiente ronda.