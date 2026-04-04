Nashville SC vs América se enfrentan en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026. El partido es el martes 7 de abril de 2026 y será transmitido por Fox One a las 18 horas.
- Partido: Nashville SC vs América
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 7 de abril de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nashville
- Transmisión: Fox One
Nashville SC vs América: ¿Cuándo ver la ida los cuartos de final de la Concachampions 2026?
Nashville SC vs América juegan el martes 7 de abril como parte de los cuartos de final de la Concachampions 2026.
Nashville SC vs América: ¿Dónde ver la ida los cuartos de final de la Concachampions 2026?
El Nashville SC vs América se jugará a las 18 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma Fox One.
- Partido: Nashville SC vs América
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 7 de abril de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nashville
- Transmisión: Fox One
¿Cómo llegaron Nashville SC y América a cuartos de final de la Concachampions?
Nashville SC eliminó en octavos de final de la Concachampions 2026 al Inter Miami de Lionel Messi, para citarse con América rumbo a las semifinales del torneo.
El América avanzó sobre Philadelphia Union con marcador global de 2-1 en la anterior fase de la Concachampions 2026.
América no llega en gran momento a esta fase del torneo de la Concacaf, pero su apuesta es destacar a nivel internacional y buscarán con todo su arsenal el pase a la siguiente ronda.