Tigres vs América se juegan el campeonato de la Liga MX Femenil en la Final del Apertura 2025; te decimos día, hora y canal para ver el partido de vuelta en el Estadio Universitario.
La vuelta de la Final de la Liga MX Femenil enfrenta a Tigres vs América Femenil en el Estadio Universitario de las Amazonas, a donde llegarán en igualdad.
Tigres vs América Femenil: Día para ver la vuelta de la Final de Liga MX Femenil
Tigres vs América Femenil se medirán el domingo 23 de noviembre de 2025, en el partido de vuelta de la Final de la Liga MX Femenil.
Tigres vs América Femenil: Hora para ver la vuelta de la Final de Liga MX Femenil
Tigres vs América Femenil chocan en la vuelta de la Final de la Liga MX Femenil, a las 17 horas, tiempo del centro de México.
Tigres vs América Femenil: Canal para ver la vuelta de la Final de Liga MX Femenil
Las señales de Imagen TV, ESPN 2, Disney+, Canal de YouTube de Tigres y Canal 6, transmitirán el partido de vuelta de la Final, Tigres vs América Femenil.
- Partido: Tigres vs América Femenil
- Fase: Vuelta de la Final de la Liga MX Femenil
- Fecha: Domingo 23 de noviembre
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Imagen TV, ESPN 2, Disney+, Canal de YouTube de Tigres y Canal 6
¿Cómo quedaron América y Tigres en la Final de ida de la Liga MX Femenil?
El jueves 20 de noviembre se jugó el partido de ida de la Final de la Liga MX Femenil, América Femenil vs Tigres.
Tigres se recuperó de una desventaja de 3 goles para empatar el partido de ida de la Final a tres tantos, por lo que el campeón se definirá el domingo 23 de noviembre.
A la Final de la Liga MX Femenil Tigres llegó luego de eliminar ó 3-2 al Cruz Azul, confirmando el favoritismo de las Amazonas.
América Femenil consiguió su boleto a la Final de la Liga MX Femenil, tras dejar en el camino con un global de 4-0 a las Chivas.
Dominio de Tigres en finales contra América Femenil
América Femenil y Tigres se han enfrentado en tres finales de la Liga MX Femenil, con saldo a favor de las Amazonas.
Tigres ha ganando dos de las tres finales que ha disputado con América en la Liga MX Femenil.