Lanús vs Atlético Mineiro protagonizarán la Final de la Copa Sudamericana, en un duelo entre Argentina y Brasil; te compartimos el día, hora y canal para ver el partido por el título.

La Final de la Copa Sudamericana, Lanús vs Atlético Mineiro, se jugará en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

El campeón de la Copa Sudamericana se clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026, y se embolsará un premio de 6,5 millones de dólares.

Lanús vs Atlético Mineiro: Día para ver la Final de la Copa Sudamericana

El sábado 22 de noviembre será la final de la Copa Sudamericana, Lanús vs Atlético Mineiro, en partido único que se jugará en Paraguay.

Lanús vs Atlético Mineiro: Hora para ver la Final de la Copa Sudamericana

A las 14 horas, tiempo del centro de México, se jugará la Final de la Copa Sudamericana, Lanús vs Atlético Mineiro.

Lanús vs Atlético Mineiro: Canal para ver la Final de la Copa Sudamericana

La plataforma Disney+ y ESPN transmitirán el partido Lanús vs Atlético Mineiro, en la Final de la Copa Sudamericana.

Partido: Lanús vs Atlético Mineiro

Fase: Final Copa Sudamericana

Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Defensores del Chaco, Paraguay

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llegaron Lanús y Atlético Mineiro a la Final de la Copa Sudamericana?

Con un gol de Rodrigo Castillo, Lanús venció a Universidad de Chile y se clasificó a la Final de la Copa Sudamericana, en la que enfrentará al Atlético Mineiro.

Después del empate 2-2 en el partido de ida de las semifinales, el equipo argentino se impuso en la vuelta con la anotaciónnde Castillo, quien también había marcado los dos tantos hace una semana en Santiago.

Un año después de caer en la final de la Copa Libertadores, Atlético Mineiro volverá a jugar la definición de un torneo de la Conmebol.

El Atlético Mineiro derrotó 3-1 a Independiente del Valle y se convirtió en el primer finalista de la Copa Sudamericana.

Tras el 1-1 conseguido en el partido de ida de las semifinales, Atlético Mineiro se impuso 4-2 en el marcador global con los goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk.