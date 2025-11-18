El Real Madrid visitará al Elche en la Jornada 13 de LaLiga; te decimos cuándo y dónde ver a los Merengues defender la cima de la competencia.

El Real Madrid no pudo ganar como visitante en la Jornada 12, y en la reanudación de LaLiga volverá a jugar lejos del Estadio Santiago Bernabéu, enfrentando al Elche.

Elche vs Real Madrid: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 13 de LaLiga?

Después de empatar con el Rayo Vallecano en la Jornada 12 de LaLiga, el Real Madrid de Xabi Alonso visitará al Elche el domingo 23 de noviembre de 2025.

Elche vs Real Madrid: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 13 de LaLiga?

El Real Madrid ha caminado con solidez en LaLiga, pero no puede relajarse, ya que el FC Barcelona y el Villarreal se mantienen al acecho de la cima.

Elche vs Real Madrid, partido de la Jornada 13 de LaLiga se jugará a las 14 horas, el domingo 23 de noviembre.

Partido: Elche vs Real Madrid

Fase: Jornada 13 de LaLiga

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Manuel Martínez Valero

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Elche a la Jornada 13 de LaLiga?

El Real Madrid igualó 0-0 como visitante en la cancha del Rayo Vallecano, en la Jornada 12 de LaLiga.

Con el punto ganado en Vallecas, el Real Madrid llegó a 31 puntos, perdiendo algo de ventaja con sus perseguidores que buscan arrebatarle la cima de LaLiga.

Elche, rival del Real Madrid en la Jornada 13, ocupa el lugar 11 de LaLiga con 15 puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid en la Champions League?

El Real Madrid tendrá una semana cargada tras la Fecha FIFA, pues luego de jugar en la cancha del Elche, como parte de la Jornada 13 de LaLiga, reanudará su participación en Champions League.

El miércoles 26 de noviembre, el Real Madrid visitará al Olympiacos en la Jornada 5 de la Champions League.

Con 9 puntos, el Real Madrid ocupa el lugar 7 de la Champions League a tres unidades del líder Bayern Múnich.