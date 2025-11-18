El FC Barcelona pelea por el liderato de LaLiga y tras el parón de la Fecha FIFA buscará la cima; te decimos a qué hora y dónde ver su partido vs Athletic en la Jornada 13.

El FC Barcelona ganó como visitante en la Jornada 12 de LaLiga, y en la reanudación del torneo será local ante el complicado Atheltic, el sábado 22 de noviembre.

FC Barcelona vs Athletic: A qué hora ver el partido de los culés en la Jornada 13 de LaLiga

Después de ganar a Celta de Vigo en la Jornada 12 de LaLiga, el FC Barcelona recibirá al Athletic el sábado 22 de noviembre de 2025, a las 9:15 horas, como parte de la Jornada 13.

No será un partido sencillo para el FC Barcelona, pero los culés parten como favoritos en la Jornada 13 de LaLiga.

FC Barcelona vs Athletic: ¿Dónde ver el partido de los culés en la Jornada 13 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Athletic, en la continuación de la Jornada 13 de LaLiga.

Partido: FC Barcelona vs Athletic

Fase: Jornada 13 de LaLiga

Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Spotify Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo quedó el FC Barcelona en la Jornada 12 de LaLiga vs Celta de Vigo?

El FC Barcelona derrotó 4-2 al Celta de Vigo en la Jornada 12 de LaLiga, para acortar distancias con el líder Real Madrid.

Con los puntos ganados en Vigo, el FC Barcelona llegó a 28 unidades, tres menos que Real Madrid, así que una combinación de resultados en la Jornada 13 le permitiría a los culés empatar a los Merengues.

Lo cierto es que, la batalla por LaLiga se extenderá hasta las últimas jornadas del torneo, pues el FC Barcelona y el Real Madrid no aflojarán el paso.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona en la Champions League?

El FC Barcelona tendrá una semana cargada tras la Fecha FIFA, pues luego de jugar en su cancha contra Athletic, como parte de la Jornada 13 de LaLiga, reanudará su participación en Champions League.

El martes 25 de noviembre, el FC Barcelona visitará al Chelsea en la Jornada 5 de la Champions League.