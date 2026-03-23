Tigres cayó en su visita a FC Juárez por marcador de 2-1 en partido correspondiente a la Jornada 12 y con ello, se aferra apenas a la zona de Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Tigres tenía en sus manos la posibilidad de despegarse de América y superar a Atlas en la clasificación general del Clausura 2026 de la Liga MX, pero con esta derrota ante FC Juárez, seguirá en el séptimo sitio.

Marcador Final: FC Juárez 2-1 Tigres

¿Cómo fue la derrota de Tigres en cancha de FC Juárez?

Tigres lo ganaba en el inicio del partido contra FC Juárez, pero los fronterizos vinieron de atrás y cerca del final del partido, consiguieron la remontada.

El equipo dirigido por Pedro Caixinha hizo valer su condición de local y con este resultado, se quedó a tres puntos de la zona de Liguilla.

Así fueron los goles de la victoria de FC Juárez en contra de Tigres:

Minuto 8: Remate de cabeza de Joaquim en un tiro de esquina que cruzó a Sebastián Jurado.

Minuto 19: Óscar Estupiñan desvió un disparo fuera del área para que la pelota se fue al fondo de la red.

Minuto 88: Monchu cobró un tiro libre que desvió Marcelo Flores y tomó mal ubicado a Nahuel Guzmán.

¿Cuántos puntos suma Tigres en la Liga MX?

Tigres se quedó en 17 puntos luego de la derrota contra FC Juárez y se quedó en el séptimo lugar de la clasificación general.

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres en la Liga MX?

El siguiente partido de Tigres en la Liga MX será como visitante en contra de Tijuana.

Tigres se enfrentará a Tijuana en el Estadio Caliente el viernes 3 de abril a las 21:06 hrs (tiempo del centro de México).