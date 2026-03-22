Rayados y Chivas se enfrentaron en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX con resultado a favor del Rebaño Sagrado en la cancha del Estadio BBVA.

Chivas logró imponerse a Rayados con marcador de 3-2 en calidad de visitante, en lo que fue un duelo vibrante en el Gigante de Acero de la Liga MX.

Armando González llegó a 10 goles en el Clausura 2026 de la Liga MX

La goleada de las Chivas inició con un gol de la Armando la “Hormiga” González a los 18 minutos del partido contra Rayados en el Estadio BBVA.

Dicha anotación de Armando González significó un aumento de su racha goleadora, pues el futbolista de Chivas llegó a 10 goles en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Posteriormente, a los 46 minutos, llegó la anotación de José Castillo, quien aprovechó un error en la defensa de los regiomontanos que entregaron el balón al jugador de Chivas, mismo que amplió la ventaja por 2-0.

Chivas golea a Rayados y apunta al récord de puntos en la Liga MX. (Gustavo Valdez / Gustavo Valdez)

Bryan González pegó un zurdazo con la parte interna desde afuera del área para el 3-0. Por parte de los regiomontanos, anotaron Djurdevic y Ricardo Chávez, mientras que el Tala Rangel atajó un penal en el último minuto para evitar el 3-3.

Chivas va por el récord de puntos en el Clausura 2026

La victoria de Chivas ante Rayados pone el panorama con altas expectativas para el cuadro que dirige Gabriel Milito, pues en caso de ganar todos los partidos restantes podrían acercarse al récord del América del 2002 con 43 puntos.

Aunque suena alentador, Chivas deberá ganar ante rivales de calidad como lo son Pumas, Tigres, Puebla, Necaxa y Tijuana.