Cruz Azul sufrió y tuvo que forzar la máquina para sacarle un empate a Mazatlán FC y seguir de momento el segundo lugar de la clasificación general en la Liga MX.

Cruz Azul llegó a este partido como segundo lugar de la tabla general, solamente un punto por debajo del líder Chivas y con el empate con Mazatlán FC llegó a 27 unidades para dormir como sublíder de la Liga MX por diferencia de goles.

Marcador final: Mazatlán FC 1-1 Cruz Azul

¿Cómo se quedó Cruz Azul como sublíder de la Liga MX?

Cruz Azul empató con Mazatlán FC 1-1 en partido correspondiente a la Jornada 12 y con ello, se quedó con las ganas de superar a Chivas en el liderato general de la Liga MX.

El equipo comandado por Nicolás Larcamón tuvo que meter el acelerador para rescatar un punto luego de que empezaron abajo en el marcador. Muchos de los titulares que iniciaron en la banca, entraron de cambio en el segundo tiempo para evitar la derrota de Cruz Azul.

Así fueron los goles en el empate de Cruz Azul ante Mazatlán FC en este encuentro de la Jornada 12 de la Liga MX.

Minuto 47: Josué Ovalle se encontró con un rebote en el área chica de Cruz Azul para empujar la pelota con el arco abierto.

Minuto 86: El Toro Fernández tomó la pelota en los linderos del área cañonera, dio media vuelta y fusiló a Ricardo Rodríguez.

¿Cuántos puntos suma Cruz Azul en la Liga MX?

Cruz Azul llegó a 27 puntos con el empate ante Mazatlán FC e igualó las 27 unidades de Chivas, pero se quedó en el segundo lugar del Clausura 2026 de la Liga MX por diferencia de goles.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul en la Liga MX?

Cruz Azul volverá a jugar en la Liga MX el próximo sábado 4 de abril en partido correspondiente a la Jornada 13 en contra de Pachuca.

Cruz Azul recibirá a Pachuca en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 19:00 hrs (tiempo del centro de México).