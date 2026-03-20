La etapa de Grupo Salinas en la Liga MX podría acabar en verano cuando concrete la venta del Puebla, que se sumaría a la transacción en la que se deshizo del Mazatlán FC.

Ocupado en otros temas, como los adeudos que tiene con el SAT, Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, habría decidido vender a los dos equipos que tiene en la Liga MX, según reportes periodísticos.

Puebla en la Liga MX (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

Puebla se suma a la venta de Mazatlán FC dice David Faitelson

De acuerdo a reporte del periodista David Faitelson, la historia de Grupo Salinas en la Liga MX está por terminar con la venta del Club Puebla.

“Grupo Salinas finiquitará en el verano los dos clubes de futbol de los cuales es propietario. Ya vendió al Mazatlán y está en el proceso del Puebla”, escribió David Faitelson en su cuenta de “X”.

David Failtelson en "X" (@DavidFaitelson_)

Grupo Salinas es dueño de más acciones en la Liga MX

Concretar las ventas de los equipos de la Liga MX, Mazatlán FC y Puebla, no dejaría a Grupo Salinas sin algo de poder en el futbol mexicano, ya que se sabe que cuenta con acciones en el Grupo Orlegui.

En ese sentido, David Faitelson dejó abierta en su publicación la interrogante acerca de qué sucederá con ese tema. “Falta ver qué hará con las acciones que tiene en Grupo Orlegi...”, escribió el periodista de Televisa.

Ricardo Salinas Pliego dueño del Mazatlán FC (Gabriel Cruz)

Mazatlán FC dejará la Liga MX al ser vendido por Grupo Salinas

El Mazatlán FC, uno de los equipos que opera Grupo Salinas en la Liga MX, está jugando su último torneo de la máxima categoría en su primera etapa, ya que fue vendido a los dueños del Atlante.

El Atlante volverá a la Liga MX después del Mundial 2026, pues luego de no poder hacerlo vía ascenso, sacó la billetera para comprar su lugar en el máximo circuito del futbol azteca.