Tigres llegó con desventaja de 0-3 al partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, y avanzar sobre Cincinnati no era sencillo.

El partido de vuelta Tigres vs Cincinnati terminó 5-1 este jueves 19 de marzo, victoria que le dio el pase a cuartos de final a los felinos.

Marcador partido de vuelta: Tigres 5-1 Cincinnati (Global 5-4)

Tigres sigue vivo en la Concachampions 2026 (ESPECIAL)

¿Por qué avanzó Tigres a cuartos de final de la Concachampions 2026?

Tigres avanzó a cuartos de final de la Concachampions 2025 porque superó en el marcador global a Cincinnati, que había ganad0 3-0 la ida.

Así fueron los goles en la vuelta de la serie Tigres vs Cincinnati:

Minuto 5: Rodrigo Aguirre anotó el 1-0 para los Tigres

Minuto 10: Ozziel Herrera concretó el 2-0 para los regios

Minuto 46: Ozziel Herrera empató el global con el 3-0 a favor de los auriazules

Minuto 49: Rodrigo Aguirre le daba el pase a Tigres con el 4-0

Minuto 66: Kévin Denkey regresó a la serie a Cincinnati con el 1-4

Minuto 99: Fernando Gorriarán le dio el pase a los Tigres con el 5-1

Rival de Tigres en los cuartos de final de la Concachampions 2026

Tras avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026, Tigres enfrentará a Seattle Sounders de la MLS.

Seattle Sounders eliminó llega a los Vancouver Whitecaps en los octavos de final de la Concachampions 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres?

Después de su participación en la Concachampions 2026, Tigres regresará a la actividad en la Jornada 12 de la Liga MX.

FC Juárez será el rival de Tigres en la Jornada 12, el domingo 22 de marzo en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.