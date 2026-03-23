Tigres Femenil se metió a la cancha de Atlético de San Luis e hizo valer la etiqueta de favoritas al imponerse por marcador de 0-2 en partido correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX.

Fue este domingo 22 de marzo cuando Tigres Femenil visitó a Atlético de San Luis con la necesidad de sumar de a tres para escalar en la tabla general, lo cual consiguieron toda vez que empataron a América en el tercer lugar del Clausura 2026.

Marcador final: Atlético de San Luis 0-2 Tigres Femenil

¿Cómo fue la victoria de Tigres Femenil en San Luis?

Tigres Femenil derrotó 2-0 a Atlético de San Luis en partido de la Jornada 13, lo que les permitió superar a Toluca y empatar a América en la clasificación general.

Las Amazonas llegaron a este juego como favoritas y se impusieron con los goles de Jhennifer Cordinali y Natalia Colín.

Así fueron los goles de Tigres Femenil en su visita a Atlético de San Luis en la Liga MX:

Minuto 13: Remate de Jhennifer Cordinali en el área chica.

Minuto 84: Remate de cabeza de Natalia Colín.

¿Cuántos puntos suma Tigres Femenil en la Liga MX?

Tigres Femenil llegó a 30 puntos en la Liga MX con su victoria sobre Atlético de San Luis y con ello, se posicionó en el tercer lugar de la clasificación general.

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres Femenil en la Liga MX?

Tigres Femenil volverá a jugar en la Liga MX en la Jornada 14 de la Liga MX el próximo 25 de marzo, cuando reciba a América en el Estadio Universitario de Nuevo León.

El partido entre Tigres Femenil y América por la Jornada 14 de la Liga MX se jugará a las 19:00 hrs (tiempo del centro de México).