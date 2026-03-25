El Club Tigres anunció el inicio del proceso de sucesión en su presidencia: a partir del 1 de junio, Carlos Emilio González asumirá el cargo en sustitución de Mauricio Culebro, quien deja el puesto tras cinco años de gestión.

Mauricio Culebro iniciará una nueva etapa profesional como directivo en AMB Sports and Entertainment, propietarios del Atlanta United y los Atlanta Falcons.

Tigres reconoció sus logros, entre ellos títulos en Liga MX varonil y femenil, además de la Campeones Cup.

Comunicado Tigres (@TigresOficial)

¿Qué hará Mauricio Culebro tras dejar la presidencia de Tigres?.

Mauricio Culebro iniciará una nueva etapa profesional como directivo en el futbol de Estados Unidos, tras dejar la presidencia de Tigres.

El todavía presidente de Tigres desempeñará el mismo rol en AMB Sports and Entertainment, propietarios del Atlanta United en la MLS, del equipo de expansión de Atlanta en la NWSL, de los Atlanta Falcons y del Estadio Mercedes Benz.

¿Quién será e nuevo presidente de Tigres?

A partir del 1 de junio, Carlos Emilio González asumirá el cargo de presidente de Club Tigres, reportando a Mauricio Doehner, titular del comité de enlace Cemex-Sinergia Deportiva.

Carlos Emilio González es un ejecutivo con amplia trayectoria internacional y más de tres décadas de experiencia liderando operaciones de Cemex en distintos mercados en cuatro continentes.

El perfil del nuevo presidente de Tigres combina visión estratégica, liderazgo y capacidad de ejecución, cualidades que serán clave para encabezar una nueva etapa de crecimiento institucional.

“Asumir la Presidencia de Club Tigres representa el mayor honor de mi vida profesional. Integrarme a una institución con tanta historia, impacto social y relevancia en el fútbol implica una gran responsabilidad, que asumo con gran compromiso” Carlos Emilio González

Tigres reconoce el trabajo de Mauricio Culebro como su presidente

El Club Tigres reconoció y agradeció la gestión de Mauricio Culebro durante los últimos cinco años como presidente de la institución.

Logros de Mauricio Culebro como presidente de Tigres: