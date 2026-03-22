Puebla y América se enfrentaron en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el cuál terminó con victoria para las Águilas por un marcador de 3-0 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

En la cancha del Puebla, las azulcremas dominaron de principio a fin y dejaron claro por qué son candidatas al título de la Liga MX Femenil.

América llegó a 27 puntos en la Liga MX Femenil

Desde el arranque del partido, el conjunto dirigido por Ángel Villacampa mostró intensidad y control del balón, generando constantes llegadas al área rival. El primer gol del América llegó tras una jugada colectiva bien elaborada que terminó en el fondo de la red, abriendo el camino para una tarde tranquila para las locales.

Puebla intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa ordenada y una presión alta que le impidió generar peligro real. América aprovechó los espacios y antes del descanso amplió la ventaja, reflejando su superioridad en el marcador.

Para la segunda mitad, las Águilas mantuvieron el ritmo y no bajaron la intensidad. El tercer tanto cayó tras una jugada a velocidad que desarmó a la zaga poblana, sentenciando prácticamente el encuentro. Con el 3-0, el equipo capitalino manejó el trámite del partido con inteligencia, evitando riesgos y administrando esfuerzos.

América aplasta 3-0 a Puebla en la Liga MX Femenil. (Jafet Moz / MEXSPORT)

América se encuentra en puestos de Liguilla

El resultado le permite a América sumar tres puntos importantes en la recta final de la fase regular y ahora se encuentra en el quinto lugar, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares de la tabla.

Por su parte, Puebla continúa con dificultades en el torneo y deberá ajustar detalles si quiere cerrar de mejor manera la campaña.