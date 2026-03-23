Tras 12 jornadas del Clausura 2026 Chivas es líder con 30 puntos en la Liga MX.

Chivas ganó 3-2 en cancha de Rayados para consolidarse como el mejor equipo de la Liga MX.

Chivas | 30 puntos Cruz Azul | 27 puntos Toluca | 26 puntos Pumas | 23 puntos Pachuca | 22 puntos Atlas | 18 puntos Tigres | 17 puntos América | 17 puntos Rayados | 14 puntos Juárez | 14 puntos Necaxa | 13 puntos León | 13 puntos Tijuana | 12 puntos Puebla | 12 puntos San Luis | 11 puntos Mazatlán | 11 puntos Querétaro | 8 puntos Santos | 8 puntos

Resultados de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 12 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 20 de marzo con empate de Cruz Azul en Mazatlán y victoria de Necaxa en su cancha.

Estos son todos los resultados de la Jornada 12 de la Liga MX:

Necaxa 3-0 Tijuana

Mazatlán 1-1 Cruz Azul

Atlas 0-0 Querétaro

Rayados 2-3 Chivas

San Luis 1-2 León

Pumas 1-0 América

Pachuca 1-1 Toluca

Santos 2-1 Puebla

FC Juárez 2-1 Tigres

Fechas y horarios de la Jornada 13 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 12 de la Liga MX, que dará inicio el viernes 3 de abril.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 12 de la Liga MX:

Viernes 3 de abril

Puebla vs FC Juárez | 19 horas

Necaxa vs Mazatlán | 21 horas

Tijuana vs Tigres | 21:06 horas

Sábado 4 de abril

Rayados vs San Luis | 17 horas

Querétaro vs Toluca | 17 horas

León vs Atlas | 19 horas

Cruz Azul vs Pachuca | 19 horas

Santos vs América | 21 horas

Domingo 5 de abril