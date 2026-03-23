Tras 12 jornadas del Clausura 2026 Chivas es líder con 30 puntos en la Liga MX.
Chivas ganó 3-2 en cancha de Rayados para consolidarse como el mejor equipo de la Liga MX.
- Chivas | 30 puntos
- Cruz Azul | 27 puntos
- Toluca | 26 puntos
- Pumas | 23 puntos
- Pachuca | 22 puntos
- Atlas | 18 puntos
- Tigres | 17 puntos
- América | 17 puntos
- Rayados | 14 puntos
- Juárez | 14 puntos
- Necaxa | 13 puntos
- León | 13 puntos
- Tijuana | 12 puntos
- Puebla | 12 puntos
- San Luis | 11 puntos
- Mazatlán | 11 puntos
- Querétaro | 8 puntos
- Santos | 8 puntos
Resultados de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Jornada 12 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 20 de marzo con empate de Cruz Azul en Mazatlán y victoria de Necaxa en su cancha.
Estos son todos los resultados de la Jornada 12 de la Liga MX:
- Necaxa 3-0 Tijuana
- Mazatlán 1-1 Cruz Azul
- Atlas 0-0 Querétaro
- Rayados 2-3 Chivas
- San Luis 1-2 León
- Pumas 1-0 América
- Pachuca 1-1 Toluca
- Santos 2-1 Puebla
- FC Juárez 2-1 Tigres
Fechas y horarios de la Jornada 13 del Clausura 2026 en la Liga MX
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 12 de la Liga MX, que dará inicio el viernes 3 de abril.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 12 de la Liga MX:
Viernes 3 de abril
- Puebla vs FC Juárez | 19 horas
- Necaxa vs Mazatlán | 21 horas
- Tijuana vs Tigres | 21:06 horas
Sábado 4 de abril
- Rayados vs San Luis | 17 horas
- Querétaro vs Toluca | 17 horas
- León vs Atlas | 19 horas
- Cruz Azul vs Pachuca | 19 horas
- Santos vs América | 21 horas
Domingo 5 de abril
- Chivas vs Pumas | 20:07 horas