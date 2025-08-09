¿Qué torneo es la prioridad? Tigres fue uno de los equipos de la Liga MX que lograron avanzar a la siguiente fase de la Leagues Cup, pero deberá mover un compromiso del torneo local para que no se empalme con el internacional.

Debido a sus victorias frente a Houston Dynamo y San Diego FC, Tigres se metió a los cuartos de final de la Leagues Cup y enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y compañía en un partido a eliminación directa el próximo miércoles 20 de agosto.

Aunque la Leagues Cup cambió su formato para no afectar tanto el calendario de las ligas, el equipo dirigido por Guido Pizarro tendrá que mover uno de sus partidos de la Liga MX para cumplir con el reglamento de la FIFA.

Luego de que quedaron definidos los equipos que avanzaron a la fase de eliminación directa, la Leagues Cup dio a conocer los horarios para los partidos de los cuartos de final, pero Tigres deberá mover su partido de Liga MX por reglamento FIFA.

Y es que, el partido entre Tigres e Inter de Miami está programado para jugarse el miércoles 20 de agosto a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), pero ya tenía agendado jugar contra Mazatlán su partido de la Fecha 6 de la Liga MX el viernes 22 a las 21:00 horas.

Ángel Correa ilusiona con su inicio en Tigres y parece ser el mejor fichaje que recientemente llegó al futbol regio (Carlos Heredia / MEXSPORT)

De acuerdo al reglamento de la FIFA, debe de haber al menos un plazo de 48 horas entre el final de un partido y el comienzo del siguiente de un club, por lo que muy probablemente los Universitarios tengan que posponer su compromiso ante los Cañoneros.

Tigres se refuerza con lateral proveniente de la MLS

Luego de concluir su participación en la fase de clasificación de la Leagues Cup, Tigres sorprendió al revelar la incorporación de un nuevo jugador con el Apertura 2025 de la Liga MX ya en curso.

A través de sus redes sociales, Tigres hizo oficial la contratación de Marco Farfán, lateral mexicoamericano de 26 años de edad que llega al equipo de San Nicolás de los Garza proveniente del FC Dallas de la MLS.

Desde la frontera hasta el Volcán. 🌋



Marco Farfán bienvenido al Perfil Tigre y a tu nueva casa. 👊 pic.twitter.com/bXM7jJFchl — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 6, 2025

Aunque se formó en Portland Timbers, Marco Farfán pasó por LAFC y estaba en FC Dallas desde el 2022. Suele jugar como lateral por la banda izquierda pero tampoco desconoce la posición de zaguero central.