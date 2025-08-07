La Liga MX se reanuda con la Jornada 4 en la que se enfrentan Tigres vs Puebla; te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido, programado el viernes 8 de agosto.

Tigres vs Puebla abren la actvidad de la Jornada 4 de la Liga MX , tras terminar la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2025.

Tigres vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Tigres es favorito para ganar a Puebla en la Jornada 4 de la Liga MX, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 3-1 en el Estadio Universitario.

Tigres vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Tigres buscará el triunfo en la Jornada 4 de la Liga MX con esta posible alineación, cuando se mida con Puebla.

Nahuel Guzmán Javier Aquino Rómulo Zwarg Juan Purata Jesús Garza Fernando Gorriarán Juan Brunetta Diego Lainez Ozziel Herrera Ángel Correa Nicolás Ibáñez

Puebla intentará dar la sorpresa en la Jornada 4 de la Liga MX venciendo a Tigres, con esta posible alineación.

Jesús Rodríguez Juan Fedorco Luis Rey Nicolás Díaz Fernando Monarrez Owen González Miguel Ramírez Raúl Castillo Emiliano Gómez Iker Moreno Esteban Lozano

Tigres vs Puebla: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 en la Liga MX

Tigres vs Puebla se enfrentan el viernes 8 de agosto en la Jornada 4 de la Liga MX, a las 21 horas, tiempo del centro de México.

El Canal 7 transmitirá el partido Tigres vs Puebla, en la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Partido: Tigres vs Puebla

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Fecha: Viernes 8 de agosto de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7

¿Cómo llegan Tigres y Puebla al partido de la Jornada 4 de la Liga MX?

Seis puntos suma Tigres en el tercer lugar de la tabla general de la Liga MX, tres unidades abajo del líder Pachuca, pero con un partido menos en su cuenta.

Así que, una combinación de resultados a su favor, podría darle a Tigres el liderato del Apertura 2025.

Tigres intentará olvidar rápido el fracaso de haber quedado eliminado en la Leagues Cup 2025, tras no avanzar a cuartos de final.

Puebla suma 3 puntos en el lugar 14 de la Liga MX, así que está obligado a sumar en la cancha de Tigres para no alejarse tan pronto de una posible calificación a la Liguilla.