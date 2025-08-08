Apenas comienza la pretemporada de la NFL y ya se vio una brutal lesión del Quarterback de los Colts. Terminó con el dedo mal y preocupa.

Así es, los Colts comienzan este año de una manera en la que no quisieran. Apenas están en busca de su QB titular y este se lesiona gravemente.

Recordemos que ya comenzó la pretemporada de la NFL, por lo que todavía los equipos prueban jugadores, tácticas y muchas cosas para cuando empiece lo más interesante.

De cualquier forma, ya comenzó la locura en los aficionados. Pues el espectáculo no para y después de una larga espera, ya llegó la fecha.

¡Terror en la NFL! Así fue la brutal lesión del QB de los Colts; terminó con el dedo totalmente roto

Los Colts se enfrentaron a los Ravens en la Semana 2 de la pretemporada de la NFL. Los de Indianápolis perdieron 24 por 16, pero la peor noticia fue la de su QB.

El entrenador en jefe de los Colts eligió a Anthony Richardson, para ser el QB en estos partidos, ya que busca quién sea el titular. Sin embargo, tuvo que salir lesionado a los pocos minutos.

Era apenas el primer cuarto cuando David Ojabo capturó al mariscal de campo, parecía una jugada normal, pero no. Resulta que el jugador de los Colts se dislocó el dedo meñique de su mano derecha, con la que lanza.

Claramente ya no jugó más en ese partido, y no se sabe hasta cuando pueda regresar a los emparrillados. Daniel Jones tomó su lugar.

¿Qué sigue en la pretemporada de la NFL y cuándo comienza la temporada regular?

Apenas nos encontramos en la Semana 2 de la pretemporada de la NFL. Si bien los resultados no importan mucho, los aficionados ven cómo va su equipo.

La pretemporada terminará el 23 de octubre, para dar entrada a la temporada regular, misma que inicia en 4 de septiembre con el partido entre las Águilas y los Cowboys.