La Leagues Cup ya lleva 3 ediciones, bueno, había unas anteriores, pero ya no las cuentan como oficiales. En las actuales, la Liga MX ha tenido un mal rendimiento.

Ningún equipo de la Liga MX se salva, aunque no es casualidad. La Leagues Cup está diseñada para beneficiar a los equipos de la MLS.

En el primer año (2023) fue el Inter Miami el campeón, luego, Columbus Crew ganó en el 2024. Además, nadie de los equipos mexicanos ha logrado llegar a una Final.

Si bien, en esta edición hay un nuevo formato, sigue pasando lo mismo. Aunque a los Cuartos de Final llegarán más parejos, hipotéticamente.

El brutal fracaso de la Liga MX si hubiera tabla general en la Leagues Cup

En este nuevo formato de la Leagues Cup, decidieron que se eliminaran de manera diferente y los grupos no influyen de manera directa. Existen dos tablas, una de la Liga MX y otra de la MLS.

Los que quedaron en los 4 primeros de la tabla de la Liga MX y de la MLS, clasificaron a la Leagues Cup. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera una sola tabla general?

Las cosas para los equipos mexicanos no hubieran quedado igual. Estarían 4 equipos de estados unidos y solo 2 aztecas en Cuartos de Final.

Así hubiera quedado la tabla general:

Seattle Inter Miami Toluca LA Galaxy Orlando Portland Columbus Pachuca

Se debe aclarar que todos los juegos son en Estados Unidos, y que los equipos gringos llevan un calendario más avanzado y equipos ya hechos, mientras que con los mexicanos es todo lo contrario.

Rodrigo de Paul y Luis Suárez con Inter de Miami. (Lynne Sladky / AP)

Así se jugarán los Cuartos de Final de la Leagues Cup

De cualquier forma, ya están listos los Cuartos de Final de la Leagues Cup. Tigres, Pachuca, Toluca y Puebla clasificaron de la Liga MX, mientras que Seattle, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City de parte de la MLS.

Por lo que los Cuartos de Final de la Leagues Cup, quedan así: