Los problemas extracancha no terminan en el FC Barcelona. Luego de una temporada en la que el equipo ganó todo a nivel doméstico, los problemas persisten al interior y ahora es su capitán y referente, Marc-André ter Stegen quien está en el centro de la polémica.

Luego de haber pasado gran parte de la temporada pasada recuperándose de la rotura de ligamento cruzado, Marc-André ter Stegen regresó a los entrenamientos del FC Barcelona hace unos meses y se esperaba que comenzara la temporada 2025/2026 con normalidad.

Sin embargo, el arquero alemán de 33 años dio a conocer a la afición del Barça en sus redes sociales que decidió someterse a una cirugía para recuperarse de una lesión de espalda con la que llevaba tiempo batallando y puntualizó que su recuperación sería de 3 meses.

¿Por qué el guardameta hizo énfasis en que volvería a las canchas en ese tiempo? En medios comenzó a circular el rumor de que, si su recuperación dura más de 3 meses, el equipo podría utilizar el dinero de su ficha para inscribir a sus refuerzos, entre los que está Joan García.

Ruptura entre la relación del FC Barcelona y Marc-André ter Stegen

A pesar de que la dirección deportiva del FC Barcelona sabía que para esta temporada ya podría contar con Marc-André ter Stegen en el arco, desembolsaron 25 millones de dólares en el fichaje del arquero Joan García y además renovaron a Wojciech Szczęsny.

Debido a la ruptura entre ter Stegen y el FC Barcelona, el portero se negó a firmar la autorización necesaria para que el club mandara el reporte de su cirugía a LaLiga y así determinara si podrían usar parte de su ficha para inscribir a sus fichajes.

Ter Stegen, figura de Barcelona, estará fuera por un poco más de tres meses por lesión (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

Luego de que MATS se negara a firmar dicha autorización, el Barça compartió un comunicado en sus redes sociales en el que dio a conocer que abrieron un caso disciplinario contra el arquero, además de que le quitaron el gafete de capitán y se lo darían a Ronald Araujo.

Marc-André ter Stegen comparte comunicado en sus redes y comienza reconciliación con el FC Barcelona

Luego de que el FC Barcelona lo exhibiera, Marc-André ter Stegen no se quedó callado y compartió un comunicado en sus redes sociales en el que dio su versión de la historia y aseguró que nunca ha actuado con la finalidad de perjudicar al equipo.

Además, reconoció que está dispuesto a colaborar con la dirección del Barcelona para resolver los problemas a través del diálogo y aceptó firmar la autorización para que se enviara su expediente médico a LaLiga.

Después de que el ter Stegen compartió su comunicado en redes sociales, recibió mensaje de apoyo por parte de miles de aficionados del Barça, el club comunicó que se cerró su caso disciplinario y le devolvieron la capitanía.