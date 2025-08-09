Diego Dreyfus, coach de vida a quien señalan de haber influido en la nueva versión de Chicharito, está en el ojo del huracán debido a que salió a la luz que destruirá 21 hectáreas de selva en Quintana Roo para construir un centro de descanso y meditación.

En las últimas semanas, el nombre de Diego Dreyfus salió a colación debido a que varios aficionados aseguran que es él quien está detrás de las polémicas y sexistas declaraciones de Chicharito.

Sin embargo, ahora el coach de vida de Javier Hernández está bajo el foco debido a que recibió el permiso por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para deshacer 21 hectáreas de selva para divulgar su cuestionable filosofía.

Diego Dreyfus, coach de Chicharito, recibe permiso para desmontar selva cerca de Playa del Carmen

Un reportaje compartido en el programa de Imagen Noticias reveló que Diego Dreyfus, conocido por ser el coach de vida de Chicharito, recibió un permiso para despalmar y desmontar 21 hectáreas de selva en Quintana Roo, cerca de Playa del Carmen.

Esto, para la creación de un complejo turístico llamado “Casa D” en el que habrá 11 cabañas y todo lo necesario para su operación el cual tendrá como objetivo seguir fomentando su ideología entre sus seguidores, el más famoso de ellos Chicharito.

Diego Dreyfus, coach de vida, obtuvo permisos para desmontar 21 hectáreas de selva en #QuintanaRoo y construir el proyecto “Casa D”, que incluye 11 cabañas y zonas de meditación. La obra contempla ahuyentar a la fauna con ruido. ¿Qué animales están en riesgo? pic.twitter.com/fKuDbtFbxT — Nacho Lozano (@nacholozano) August 8, 2025

Por si fuera poco el hecho de que destruirán una gran cantidad de vegetación, también provocarán que varias especies que habitan en la zona se vean forzadas a migrar e incluso también tienen un permiso para ahuyentarlas.

¿Cuáles serán las especies expulsadas de la selva por el complejo turístico de Diego Dreyfus?

La Semarnat concedió un permiso para el manejo de fauna silvestre durante la construcción del complejo de Diego Dreyfus en el cual autorizan el uso de vociferaciones, azotar con palos de madera el tronco de los árboles y sacudir la vegetación para ahuyentar a los animales.

El turipache de montaña, colibríes, cardenales y venados cola blanca son solamente algunas de las especies que se verán en la necesidad de huir del lugar debido a la construcción del centro de meditación del coach de Chicharito.