"No me importa si hay un muerto": Filtran declaraciones de presuntas agresiones de Renato Ibarra

En redes circulan las posibles declaraciones de Lucely Chalá, esposa del jugador, quien fue acusado de violencia familiar y tentativa de feminicidio

La situación de Renato Ibarra es todavía más delicada luego de que su esposa, Lucely Chalá, declarara ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que el futbolista alentó a sus familiares golpearlas a ella y su hermana Karen Chalá, sin miedo a que alguien pudiera perder la vida , incluido su futuro hijo.

A través de redes sociales, el periodista Carlos Jiménez difundió parte de las declaraciones que realizó Lucely Chalá sobre lo sucedido el pasado jueves 5 de marzo.

Chalá señaló que todo comenzó cuando recibió insultos por parte de la familia de Renato y que cuando fue a hablar del tema con él, éste dijo "a mí no me digas nada, ve tú y díselo a ellos, a mí no me estés diciendo”, lo que después resultó en actos violentos.

Tomó un jarrón de la cocina y lo estrelló contra la pared

Embarazada, la corrió de la casa pues, dijo, él pagaba la renta

La jaló del cabello, mientras la golpeaban…

El relato de la esposa de @RenatoIbarraM ante @FiscaliaCDMX



Les cuento con @franciscozea en @NoticiasImagen pic.twitter.com/9PRbWxBoJ5 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 10, 2020

También reveló que Renato Ibarra, lleno de ira, ordenó a sus familiares que las golpeara tanto a ella como a su hermana, sin importar que alguien perdiera la vida, incluido su futuro hijo.

"Me vale ve..., péguenles, no me importa si hay un muerto, péguenles” Lucely Chalá

Por otro lado, señaló que Renato Ibarra hizo todo lo posible, como decir que es futbolista de América, para evitar que los policías los llevaran detenidos; sin embargo, tras forcejeos, el ecuatoriano fue llevado al Ministerio Público donde pasó un par de noches antes de ser trasladado al Reclusorio Norte.

Actualmente, Renato Ibarra y cuatro personas más, se encuentran detenidos en el Reclusorio Oriente a la espera de la siguiente audiencia, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 12 de marzo.

Renato Ibarra se queda sin acuerdo

Este mismo martes 10 de marzo, el abogado de Lucely y Karen Chalá aseguró que ya no harán ningún acuerdo con el futbolista, por lo que esperan que la autoridad mexicana actúe conforme a derecho, reveló para ESPN.

“Nosotros buscamos que esto se resuelva conforme a derecho, ni más ni menos, lo que tenga que resolver la autoridad, se tiene que resolver. No estamos pidiendo nada, sólo denunciamos lo que se creyó y lo que está en la carpeta, hasta ahí” Renato Chávez. Abogado Lucely Chalá

Entre 10 y 40 años de prisión, las penas por la tentativa de feminicidio imputado a Renato Ibarra 😢💔



La carpeta de investigación fue integrada por el delito de violencia familiar agravada, pero la juez que inició el caso del futbolista del América reclasificó la falta. pic.twitter.com/lMlILS69Kk — Fútbol Mexicano 🇲🇽 (@LigaMX_GO) March 9, 2020