Toluca llegó con desventaja al partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, pero avanzar sobre San Diego fue sencillo.

El partido de vuelta Toluca vs San Diego terminó 4-0 este miércoles 18 de marzo, triunfo que le dio el pase a cuartos de final a los Diablos Rojos.

Marcador partido de vuelta: Toluca 4-0 San Diego (Global Toluca 6-3 Philadelphia Union)

Toluca jugará cuartos de final de la Concachampions 2026 (especial)

¿Cómo avanzó Toluca a cuartos de final de la Concachampions 2026?

Toluca avanzó a cuartos de final de la Concachampions 2026 gracias al triunfo 4-0 en su cancha ante San Diego.

Tras perder 2-3 en la ida, el Toluca superó 6-3 en el global a San Diego, demostrando una calidad a la ofensiva que pocas defensas pueden soportar.

Así fue el gol en la vuelta de la serie Toluca vs San Diego:

Minuto 43: Jesús Angulo hizo el 1-0 de Toluca sobre San Diego

Minuto 56: Paulinho marcó el 2-0 para Toluca

Minuto 59: Jesús Angulo anotó el 3-0 de los rojos

Minuto 93: Jesús Gallardo selló el triunfo con el 4-0

Luis García, portero de Toluca, no recibió goles. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Rival del Toluca en cuartos de final de la Concachampions 2026

Después de clasificar a los cuartos de final de la Concachampions 2026, el Toluca conocerá a su rival este jueves 19 de marzo.

El ganador de la serie LA Galaxy vs Mount Pleasant de Jamaica, será el rival del Toluca en los cuartos de final del torneo de la Concacaf.

LA Galaxy ganó 3-0 el partido de ida, así que se perfila para ser el rival de Toluca en los cuartos de final de la Concachampions 2026.