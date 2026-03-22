Pumas recibió al América en el Estadio Olímpico Universitario como parte de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, el cuál terminó con victoria para los felinos con marcador de 1-0.

América visitó a los Pumas con el objetivo de llevarse los 3 puntos, mismo que no consiguieron gracias al buen momento que pasa el equipo de Efraín Juárez.

Dicho encuentro colocó a los universitarios en la posición número 4, mientras que las Águilas quedaron en el octavo puesto momentáneo de la tabla general de la Liga MX.

Robert Morales fue el héroe del Pumas vs América

El partido Pumas vs América de la Jornada 12 del Clausura 2026 inició con intenciones de anotar por parte de ambos equipos, pues desde el minuto 20 los del Pedregal empezaron a encontrar espacios en la zaga americanista.

Por parte del América, una gran atajada de Keylor Navas impidió que los azulcremas abrieran el marcador al minuto 23 luego de un disparo de Brian Rodríguez que no terminó al fondo de las redes gracias al guardameta auriazul.

Fue hasta el último minuto que el árbitro marcó penal a favor de los universitarios y el partido terminó 1-0 a su favor con anotación de Robert Morales.

Pumas enfrentó al América en la Jornada 12 de la Liga MX. (Osvaldo Aguilar / Osvaldo Aguilar)

¿Quién será el próximo rival de Pumas y América en la Liga MX?

Tras el Clásico Capitalino, Pumas visitará a Chivas en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro en el que intentarán sumar puntos.

Por su parte, el América jugarán también en calidad de visitante ante Santos Laguna con el objetivo de mantenerse en los puesto de Liguilla.