FC Juárez vs Tigres se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo de los regios con marcador de 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del domingo 23 de marzo.
FC Juárez vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
El pronóstico del partido FC Juárez vs Tigres es 2-1 a favor de los regiomontanos.
- Pronóstico: FC Juárez 1-2 Tigres
FC Juárez vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Tigress, en la Jornada 12 de Liga MX.
FC Juárez
- Portero: Jurado
- Defensas: Murillo, Mosquera, Mayorga y Nevarez
- Mediocampistas: Monchu, García y Pizarro
- Delanteros: Torres, Puma Rodríguez y Estupiñán
Tigres
- Portero: Guzmán
- Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg
- Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo
- Delanteros: Lainez y Aguirre
FC Juárez vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
FC Juárez vs Tigres se enfrentan en la Jornada 12 del Clausura 2026 de Liga MX. El partido es el domingo 23 de marzo a las 21:00 horas, por Canal 7 y FOX One.
- Partido: FC Juárez vs Rayados
- Fase: Jornada 11 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 23 de marzo de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Canal 7 y FOX One
¿Cómo llegan FC Juárez y Tigres a la Jornada 12 de la Liga MX?
El FC Juárez recibirá a Tigres en la Jornada 12 de la Liga MX después de empatar 2-2 con Rayados en s anterior partido.
Con 11 puntos, los Bravos ocupan el lugar 13 de la tabla de posiciones en el Clausura 2026 de la Liga MX.
Tigres llega tras remontar en la Concachampions, así que con la motivación en grande para ganar los tres puntos.
En la Liga MX, Tigres se ubica en el sexto lugar con 17 unidades.