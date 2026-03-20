FC Juárez vs Tigres se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo de los regios con marcador de 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del domingo 23 de marzo.

FC Juárez vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

El pronóstico del partido FC Juárez vs Tigres es 2-1 a favor de los regiomontanos.

Pronóstico: FC Juárez 1-2 Tigres

FC Juárez vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Tigress, en la Jornada 12 de Liga MX.

FC Juárez

Portero: Jurado

Defensas: Murillo, Mosquera, Mayorga y Nevarez

Mediocampistas: Monchu, García y Pizarro

Delanteros: Torres, Puma Rodríguez y Estupiñán

Tigres

Portero: Guzmán

Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg

Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo

Delanteros: Lainez y Aguirre

FC Juárez vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

FC Juárez vs Tigres se enfrentan en la Jornada 12 del Clausura 2026 de Liga MX. El partido es el domingo 23 de marzo a las 21:00 horas, por Canal 7 y FOX One.

Partido: FC Juárez vs Rayados

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 23 de marzo de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Canal 7 y FOX One

Tigres visitará al FC Juárez (Gustavo Valdez / Gustavo Valdez)

¿Cómo llegan FC Juárez y Tigres a la Jornada 12 de la Liga MX?

El FC Juárez recibirá a Tigres en la Jornada 12 de la Liga MX después de empatar 2-2 con Rayados en s anterior partido.

Con 11 puntos, los Bravos ocupan el lugar 13 de la tabla de posiciones en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Tigres llega tras remontar en la Concachampions, así que con la motivación en grande para ganar los tres puntos.

En la Liga MX, Tigres se ubica en el sexto lugar con 17 unidades.