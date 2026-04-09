Tigres y Seattle Sounders se enfrentaron en el duelo de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, en partido que se jugó en el Estadio Universitario de Nuevo León.

Tigres hizo valer su condición de local y se impuso por marcador de 2-0 al equipo de la MLS. Ahora llevará ventaja al partido de vuelta de los cuartos de final de Concachampions 2026, tanto en el marcador como en el reglamento toda vez que no recibió gol de visitante por parte de Seattle Sounders.

Marcador: Tigres 2-0 Seattle Sounders.

¿Cómo quedó Tigres vs Seattle Sounders en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026?

El Tigres vs Seattle Sounders, partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, terminó con una contundente victoria 2-0 para la U de Nuevo León.

Minuto 51: Gol de Ozziel Herrera (Tigres)

Minuto 76: Gol de Joaquim (Tigres)

Tigres y Seattle Sounders: ¿Cuándo juegan el partido de vuelta de los cuartos de final de Concachampions 2026?

El partido de vuelta entre Tigres y Seattle Sounders, en los cuartos de final de la Concachampions 2026, se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de abril en el Lumen Field.

Partido: Seattle Sounders vs Tigres

Fase: Partido vuelta cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lumen Field

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegarán Tigres y Seattle Sounders tras su partido de ida de los cuartos de final de Concachampions 2026?

Tigres tendrá actividad de la Liga MX, antes de verse de nuevo en el duelo de vuelta de los cuartos de final de Concachampions 2026 con Seattle Sounders.

Tigres recibirá a Chivas el sábado 11 de abril a las 17:00 hrs en el Estadio Universitario de Nuevo León.

En tanto, Seattle Sounders no jugará este fin de semana en la MLS.