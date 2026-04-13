Necaxa vs Tigres será uno de los duelos que se vivirán en la Jornada 15 de la Liga MX. La sede será el Estadio Victoria el sábado 18 de abril a las 17 horas y será transmitido por ViX.

Partido: Necaxa vs Tigres

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: ViX

Tigres UANL vs Necaxa en la Liga MX (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Necaxa vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la jornada 15 de la Liga MX

Necaxa vs Tigres se medirán el sábado 18 de abril a las 17 horas en el Estadio Victoria.

Necaxa vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX?

En esta ocasión, el Necaxa vs Tigres será transmitido en exclusiva por la plataforma de ViX.

Partido: Necaxa vs Tigres

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: ViX

¿Cómo llegan Necaxa y Tigres al partido de la Jornada 15 de la Liga MX?

Durante la Jornada 14 de la Liga MX, Necaxa sufrió una dura derrota en su visita a Querétaro en la que, además, sufrió la expulsión de Lorenzo Faravelli y Agustín Oliveros.

Por su parte, Tigres recibió a Chivas en el Estadio Universitario y logró quedarse con la victoria en casa tras ganar con un contundente 4-1.