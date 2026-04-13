Necaxa vs Tigres será uno de los duelos que se vivirán en la Jornada 15 de la Liga MX. La sede será el Estadio Victoria el sábado 18 de abril a las 17 horas y será transmitido por ViX.
- Partido: Necaxa vs Tigres
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: ViX
Necaxa vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la jornada 15 de la Liga MX
Necaxa vs Tigres se medirán el sábado 18 de abril a las 17 horas en el Estadio Victoria.
Necaxa vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX?
En esta ocasión, el Necaxa vs Tigres será transmitido en exclusiva por la plataforma de ViX.
- Partido: Necaxa vs Tigres
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan Necaxa y Tigres al partido de la Jornada 15 de la Liga MX?
Durante la Jornada 14 de la Liga MX, Necaxa sufrió una dura derrota en su visita a Querétaro en la que, además, sufrió la expulsión de Lorenzo Faravelli y Agustín Oliveros.
Por su parte, Tigres recibió a Chivas en el Estadio Universitario y logró quedarse con la victoria en casa tras ganar con un contundente 4-1.
- Necaxa llega a este duelo en la posición 12 de la tabla general, intentando mantenerse en la lucha por llegar a la Liguilla.
- Por otro lado, Tigres se encuentra en el sexto lugar con 20 unidades.