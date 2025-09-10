A pocos días de que cierre el registro de jugadores en la Liga MX, CF Pachuca ya tendría un nuevo refuerzo para el Apertura 2025 y se trata de Enner Valencia.

Luego de varios años en los que probó suerte en el futbol de Europa y Sudamérica, Enner Valencia regresa a la Liga MX con CF Pachuca, equipo con el que ya tuvo un pasado.

El seleccionado nacional de Ecuador se une al futbol mexicano con el objetivo de levantar más títulos y aumentar su palmarés a meses del Mundial 2026.

Pachuca trae de regreso a Enner Valencia procedente del Inter de Brasil

De acuerdo con información de César Luis Merlo, CF Pachuca e Inter de Brasil han acordado el traspaso de Enner Valencia, marcando el regreso del ecuatoriano a la Liga MX.

En detalles revelados por Fernando Esquivel, Enner Valencia reportará directamente a CF Pachuca tras romper concentración con la Selección de Ecuador.

Lo que restaría sería presentar los exámenes médicos y si todo sale bien, el delantero firmará el contrato que lo vinculará con los Tuzos por los próximos dos años.

El equipo dirigido por Jaime Lozano habría desembolsado cerca de 1 millón de dólares, es decir 18.5 millones de pesos mexicanos, por el fichaje del delantero con un pasado exitoso en la Liga MX.

Tras la salida de Salomón Rondón al Real Oviedo de LaLiga, los Tuzos refuerzan su ataque con un elemento de gran nivel y con el objetivo de llegar lo mejor posible al Mundial 2026.

¿Cómo le fue a Enner Valencia en la Liga MX?

Enner Valencia ha jugado en dos equipos de la Liga MX: CF Pachuca y Club Tigres, teniendo éxito con ambos, pero en distintas etapas de su carrera.

El primer equipo de la Liga MX en confiar en Enner Valencia fue CF Pachuca al que llegó en 2014. Con los Tuzos jugó 25 partidos, anotó 18 goles y dio 2 asistencias, para después ir al futbol de Europa.

En 2020, regresó al futbol mexicano, pero esta vez para jugar con Club Tigres y jugó 118 encuentros con 34 goles y 14 goles. Además ganó 2 Liga MX, 2 Campeón de Campeones, 1 Concachampions y 1 Campeones Cup.