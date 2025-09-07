La decadencia es evidente, Chicharito Hernández sigue demostrando que su futbol quedó atrás. En este amistoso de Chivas vs León tuvo una terrible y vergonzosa, aunque por lo menos tuvo minutos.

Chivas y León se enfrentaron en Chicago en un partido con poca trascendencia, Chicharito Hernández fue titular y su jugada más destacada fue una falla increíble. Su compañero le dejó un pase para que solo la tenga que empujar, pero se acomodó mal y no logró contactar el balón. Eso sí, culpó al pasto.

Increíble falla de Chicharito... pic.twitter.com/FYPTvYMgGH — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 7, 2025

