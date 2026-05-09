Carlos Acevedo ha “sobrevivido” al hecho de jugar en un equipo gris como Santos Laguna, y su talento lo llevó a la convocatoria de México para el Mundial 2026, pero el portero no se conforma y le ilusiona jugar en el torneo.

En 2022 no tuvo la “suerte” de llegar al Mundial, pero cuatro años más tarde logró convencer a Javier Aguirre para sumarlo a la concentración.

Ahora, cuando falta muy poco para el México vs Sudáfrica, Carlos Acevedo pelea por el puesto como titular en la Copa del Mundo 2026.

Carlos Acevedo junto a Tala y Luis Malagón (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

“Es un sueño de niño el poder estar en un Mundial y el poder competir por jugar en un Mundial. Me siento muy orgulloso y contento por lo que he hecho a lo largo de mi carrera” Carlos Acevedo, portero de la Selección Mexicana

Sin Malagón en la escena, las opciones crecen para Carlos Acevedo

A los 30 años, Carlos Acevedo es un portero maduro, y junto a Raúl Tala Rangel entrena en el CAR con la Selección Mexicana, un equipo de arqueros que sería completado por el legendario Guillermo Ochoa.

Las lesiones han frenado el ascenso de Carlos Acevedo, quien en su momento juvenil se perfilaba para tomar la estafeta de la portería de la Selección Mexicana.

Por ahora, le alcanzó para sumarse a la convocatoria del Tri, pero acepta que jugar el Mundial 2026 es su gran sueño.

“Desde el ciclo pasado estuve compitiendo con grandes arqueros como Alfredo Talavera, Rodolfo Cota y Jonathan Orozco” Carlos Acevedo, portero de la Selección Mexicana

Javier Aguirre y las dudas que ilusionan a Carlos Acevedo para jugar en el Mundial 2026

Raúl Tala Rangel se perfila para ser el titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pero el peso de Memo Ochoa aparece en escena, y aunque Carlos Acevedo es el de menos reflectores, las dudas de Javier Aguirre lo ilusionan con jugar.

Mientras el Vasco decide, Carlos Acevedo se alista para esa oportunidad que el destino le negó en el pasado.