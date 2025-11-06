¿Quizá no lo hemos valorado lo suficiente? Aunque usted no lo crea, Javier Aguirre es uno de los nominados en la categoría a mejor entrenador por los premios The Best 2025.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, compite contra Luis Enrique, campeón de la Champions League con el PSG y gran favorito a alzarse con el premio The Best 2025; Hansi Flick, DT del Barcelona; Mikel Arteta, DT del Arsenal; Enzo Maresca; DT del Chelsea; Roberto Martínez; DT de Portugal y Arne Slot, DT del Liverpool.

Información en desarrollo…