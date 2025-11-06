Una de las grandes interrogantes en la Selección Mexicana con miras al Mundial tiene que ver con la portería. Y es que, por una parte, los arqueros seleccionados que juegan en la Liga MX parecen no atravesar su mejor momento, mientras que Memo Ochoa, que juega en Chipre, no fue considerado por Javier Aguirre para esta Fecha FIFA.

Y es que con base en la información compartida por el periodista Gibran Araige, Javier Aguirre decidió no convocar a Memo Ochoa para los partidos amistosos de la Selección Mexicana en contra de Uruguay y Paraguay, lo cual ha generado dudas sobre si tomará en cuenta o no al cancerbero para el Mundial.

“Guillermo Ochoa sigue fuera del Tri. Desde la Copa Oro no es convocado. Con esta, ya son tres Fechas FIFA sin aparecer. Tiene equipo en Chipre, pero eso no le ayuda. La decisión se mantiene: no entra en los planes del Vasco”, publicó Gibran en su cuenta de X.

Las dos oportunidades de Memo Ochoa con México antes del Mundial

En vista de que Memo Ochoa no volvió a ver actividad con México en este cierre de año, le restarán dos oportunidades más para ser llamado y mostrar su nivel antes de que inicie el Mundial, con la esperanza de que le alcance para entrar en la lista final.

En marzo y junio del 2026, se jugarán dos Fechas FIFA, las últimas antes de que inicie el Mundial. Ahí, Memo Ochoa espera tener su regreso a la Selección Mexicana siempre que fisicamente se encuentre apto para ser tomado en cuenta por el técnico Javier Aguirre.

Mientras tanto, todo apunta a que Luis Ángel Malagón, el Tala Rángel y Carlos Acevedo, volverán a ser los porteros del Tricolor elegidos por el Vasco para la Fecha FIFA que comenzará la semana entrante.

¿Cómo le ha ido a Memo Ochoa en Chipre?

Una de las condiciones que Javier Aguirre le puso a Memo Ochoa para que aspirara al Mundial era tener equipo y actualmente, juega en la liga de Chipre con AEL Limassol, donde no la ha pasado del todo bien en sus primeras seis presentaciones.

En lo individual, Memo Ochoa ha recibido 13 goles en sus primeros seis partidos en Chipre, un promedio superior a dos goles por juego permitidos; mientras que en lo colectivo, ha ganado dos encuentros y perdido cuatro.

Desde Chipre, Memo Ochoa buscará encontrar una versión lo suficientemente competitiva para aspirar a un sexto Mundial, el cual, por ahora, no se ve nada seguro para él.