Javier Aguirre lanzó una advertencia clara rumbo al Mundial 2026: “La selección no es para rehabilitarse”.
El director técnico de la Selección Mexicana señaló que solo convocará a jugadores en ritmo y con plena actividad, mientras mantiene seguimiento cercano a los lesionados o en recuperación. Entre ellos destacan:
Aguirre reconoció preocupación por varios casos y prácticamente descartó a Jesús Chiquete Orozco.
Advierte Javier Aguirre que la Selección Nacional no es para rehabilitarse
Javier Aguirre compartió que se mantiene ocupado, pero también preocupado por la recuperación de seis o siete jugadores que han sido seleccionados nacionales, que se han sometido a cirugías.
Y el “Vasco” fue tajante: “La selección no es para rehabilitar; quien no esté bien y jugando, no puede venir”.
En ese sentido, Aguirre detalló que mantienen seguimiento caso por caso, y al que de plano casi descartó es Jesús Chiquete Orozco, defensa de Cruz Azul.
Edson Álvarez se sumó a la lista de lesionados de la Selección Mexicana
Este martes 17 de febrero, Edson Álvarez se sumó a la lista de seleccionados mexicanos que presentan alguna lesión rumbo al Mundial 2026, torneo que comenzará el 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica.
Edson Álvarez se sometió a una cirugía para reparar una lesión en su tobillo, y no es el único seleccionado sin actividad debido a una lesión.
Jugadores de la Selección Mexicana y su lesión:
- Santiago Giménez | operado del tobillo
- Edson Álvarez | operado del tobillo
- Rodrigo Huescas | operado del ligamento cruzado anterior
- Luis Chávez | operado de los ligamentos de la rodilla derecha
- Alexis Vega | operado de la rodilla
- Gilberto Mora | padece de pubalgia
- Jesús Chiquete | luxación en su tobillo
- César Huerta | operado de la pelvis
- Luis Romo | sufrió un desgarre a principios de febrero