Javier Aguirre lanzó una advertencia clara rumbo al Mundial 2026: “La selección no es para rehabilitarse”.

El director técnico de la Selección Mexicana señaló que solo convocará a jugadores en ritmo y con plena actividad, mientras mantiene seguimiento cercano a los lesionados o en recuperación. Entre ellos destacan:

Aguirre reconoció preocupación por varios casos y prácticamente descartó a Jesús Chiquete Orozco.

Santiago Giménez volvería pronto a jugar

Javier Aguirre compartió que se mantiene ocupado, pero también preocupado por la recuperación de seis o siete jugadores que han sido seleccionados nacionales, que se han sometido a cirugías.

Y el “Vasco” fue tajante: “La selección no es para rehabilitar; quien no esté bien y jugando, no puede venir”.

En ese sentido, Aguirre detalló que mantienen seguimiento caso por caso, y al que de plano casi descartó es Jesús Chiquete Orozco, defensa de Cruz Azul.

Edson Álvarez fue operado

Este martes 17 de febrero, Edson Álvarez se sumó a la lista de seleccionados mexicanos que presentan alguna lesión rumbo al Mundial 2026, torneo que comenzará el 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica.

Edson Álvarez se sometió a una cirugía para reparar una lesión en su tobillo, y no es el único seleccionado sin actividad debido a una lesión.

Jugadores de la Selección Mexicana y su lesión: