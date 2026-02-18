Javier Aguirre lanzó una advertencia clara rumbo al Mundial 2026: “La selección no es para rehabilitarse”.

El director técnico de la Selección Mexicana señaló que solo convocará a jugadores en ritmo y con plena actividad, mientras mantiene seguimiento cercano a los lesionados o en recuperación. Entre ellos destacan:

Aguirre reconoció preocupación por varios casos y prácticamente descartó a Jesús Chiquete Orozco.

Advierte Javier Aguirre que la Selección Nacional no es para rehabilitarse

Javier Aguirre compartió que se mantiene ocupado, pero también preocupado por la recuperación de seis o siete jugadores que han sido seleccionados nacionales, que se han sometido a cirugías.

Y el “Vasco” fue tajante: “La selección no es para rehabilitar; quien no esté bien y jugando, no puede venir”.

En ese sentido, Aguirre detalló que mantienen seguimiento caso por caso, y al que de plano casi descartó es Jesús Chiquete Orozco, defensa de Cruz Azul.

Edson Álvarez se sumó a la lista de lesionados de la Selección Mexicana

Este martes 17 de febrero, Edson Álvarez se sumó a la lista de seleccionados mexicanos que presentan alguna lesión rumbo al Mundial 2026, torneo que comenzará el 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica.

Edson Álvarez se sometió a una cirugía para reparar una lesión en su tobillo, y no es el único seleccionado sin actividad debido a una lesión.

Jugadores de la Selección Mexicana y su lesión:

  • Santiago Giménez | operado del tobillo
  • Edson Álvarez | operado del tobillo
  • Rodrigo Huescas | operado del ligamento cruzado anterior
  • Luis Chávez | operado de los ligamentos de la rodilla derecha
  • Alexis Vega | operado de la rodilla
  • Gilberto Mora | padece de pubalgia
  • Jesús Chiquete | luxación en su tobillo
  • César Huerta | operado de la pelvis
  • Luis Romo | sufrió un desgarre a principios de febrero