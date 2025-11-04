Estamos a casi siete meses del Mundial 2026 y una de las polémicas en torno al mismo son las convocatorias de Javier Aguirre ya que para algunos consideran que es momento de soltar a vacas sagradas y hacer el cambio generacional.

En medio de esa polémica por las convocatorias del Vasco en donde le han pedido que le dé oportunidad a los jóvenes jugadores, surgió la noticia de que Canadá se quiere robar a una de las joyas del Tri.

Se trata de Marcelo Flores, quien hace algunos pintaba como una de las máximas promesas del futbol y que era peleado por tres selecciones diferentes: Canadá, México e Inglaterra, pero ahora parece que hay una que ya toma la delantera.

Alerta en la Selección Mexicana: Canadá se quiere robar a una de nuestras máximas joyas

Se encienden las alarmas en la Selección Mexicana toda vez que Canadá amenaza con llevarse a Marcelo Flores, quien fue considerado como una de las máximas promesas del Tricolor y ante la falta de oportunidades podría optar por irse con la hoja de maple.

Hace algunos años, Marcelo Flores deslumbró a varios fans del futbol por su talento y sobre todo por la formación que llevó a cabo en Europa pero luego de su arribo a Tigres y tras un par de convocatorias con el Tri no volvió a ser considerado.

Ahora de cara al próximo Mundial, donde por cierto Canadá y México serán anfitriones, la selección de la hoja de maple trata de convencer al juvenil de Tigres de unirse a los trabajos del combinado dirigido por Jesse Marsch.

La información fue dada a conocer por el medio The Athletics y todo quedará a decisión del jugador que fue convocado por México para disputar partidos amistosos por lo que según el reglamento de la FIFA sí podrá hacer el cambio de Federación ya que no disputó juegos oficiales.

🚨🇨🇦 BREAKING: The Canadian National Team is pushing for Marcelo Flores to include him in the November squad as a training player.



The 22-year-old Mexican attacker would be INTERESTED in accepting Canada’s proposal. 🤯



Via @TheAthleticFC - @joshuakloke pic.twitter.com/7nCrzIA54E — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 4, 2025

Los números de Marcelo Flores en sus llamados con la Selección Mexicana

Marcelo Flores quien posee triple nacionalidad y que entre sus opciones está la de representar a Canadá y México, está siendo tentado por la Hoja de Maple para unirse como sparring a los entrenamientos de la próxima fecha FIFA rumbo al Mundial 2026.

El reglamento de la FIFA establece que un jugador puede hacer el cambio de federación siempre y cuando no haya disputado tres o más partidos oficiales antes de sus 21 años, Marcelo Flores ha disputado 3 con el Tri pero ninguno de carácter oficial.

En total, Flores suma 46 minutos con la Selección Mexicana repartidos esos minutos en 2 juegos de carácter amistoso y 1 de la Concacaf Nations League.