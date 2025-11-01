Se hizo realidad, Mauricio Ymay dejó ESPN y se unió a Televisa. Esto ya se sabía, pues algunos reporteros comentaron que Javier Aguirre no quería a Gibrán Araige con la Selección Mexicana.

Ahora ya se sabe la razón por la que, supuestamente, Javier Aguirre pidió el cambio de Gibrán Araige por Mauricio Ymay. Incluso ya se anunció el equipo que estará en el Mundial 2026.

Se debe decir que Mauricio Ymay no es ningún desconocido en TUDN, y menos en la Selección Mexicana. Tiene varios años de experiencia siguiendo al equipo, y a los jugadores. De hecho, tiene una relación estrecha con Memo Ochoa.

Revelan la molestia del Vasco Aguirre por la que no quiere a Gibrán Araige como reportero de la Selección Mexicana

Hace unos días, varios reporteros como Pepe Hanan y el Fantasma Suárez revelaron que a Javier Aguirre no quería a Gibrán Araige como reportero de la Selección Mexicana y que pidió a Mauricio Ymay.

Otros dijeron que era falso, específicamente David Faitelson que publicó: "No me hagan reír. Aguirre tiene suficiente trabajo en decidir, entre otras posiciones, quien será su lateral derecho…Esos “reporterillos” que juegan a ser periodistas no caben dentro de su propia estupidez"

El Fantasma Suárez se mantuvo en la suya, pues dice que el DT de la Selección Mexicana no tiene buena relación con el reportero, y que no fue por preguntas incómodas o algo así, sino "porque “chamaqueaba” al hijo del vasco sacándole info y eso molesto".

El mismo Gibrán Araige le contestó: “Esta es la famosa “chamaqueda” al hijo de Aguirre (El video). Una simple pregunta que le hice que él respondió. Lo demás, son puros chismes".

Ahí quedó todo, pero cabe destacar que David Faitelson le dio la bienvenida a Mauricio Ymay como parte del nuevo equipo de Televisa, y de lo dicho anteriormente, nada.

Además, Araige sí ha sido un periodista que llegó a incomodar a Aguirre, como la ves que le cuestionó sobre los migrantes de Estados Unidos.

🤣🤣🤣🤣🤣



Esta es la famosa “chamaqueda” al hijo de Aguirre.



Una simple pregunta que le hice que él respondió.



Lo demás, son puros chismes.



Saludos Fantasma ✌🏻👻https://t.co/WJ3Sy4pFaJ — Gibrán Araige (@GibranAraige) October 31, 2025

Mauricio Ymay se despide de ESPN y regresa a Televisa

El único hecho es que Mauricio Ymay dejó ESPN para regresar a Televisa, no sin antes decir un mensaje emotivo: "Siempre me ha costado trabajo cerrar los ciclos, es algo natural en el ser humano.Hay que ponerle punto final a este ciclo, uno maravilloso, el cual disfruté mucho por la gente".

Ahora la pregunta es: ¿lo veremos con la Selección Mexicana?