El mediocampista juvenil venezolano Yimvert Berroterán fue considerado una de las principales promesas del fútbol nacional por su técnica, visión de juego y capacidad física.

Con la Selección Sub-17 de Venezuela disputó 17 partidos y anotó 3 goles, además de integrarse al proceso Sub-20 y al plantel juvenil del UCV FC.

Su trayectoria en categorías inferiores lo perfilaba como un talento emergente de la Vinotinto.

Tras los sismos del 24 de junio de 2026 en La Guaira, fue localizado sin vida entre los escombros.

¿Quién fue Yimvert Berroterán?

Yimvert Berroterán era un mediocampista juvenil venezolano destacado por su técnica, visión de juego y capacidad física.

Fue considerado una de las principales promesas del fútbol nacional gracias a su desempeño en categorías juveniles y su proyección dentro del sistema de la Vinotinto.

En el plano internacional juvenil, registró participación con la selección Sub-17 de Venezuela, donde disputó 17 partidos y anotó 3 goles. Además, formó parte del proceso Sub-20 y del plantel que compitió en torneos juveniles a finales de 2025.

¿Qué edad tenía Yimvert Berroterán?

Yimvert Berroterán tenía 18 años y nació el 4 de mayo de 2008.

¿Yimvert Berroterán tenía pareja?

Reportes preliminares indican que el cuerpo del futbolista fue localizado junto al de su pareja Eudimar Valentina Sandoval.

¿Qué signo zodiacal era Yimvert Berroterán?

Yimvert Berroterán era Tauro, signo del elemento Tierra. En la astrología occidental, Tauro se asocia con la constancia, la paciencia y la determinación.

¿Yimvert Berroterán tenía hijos?

No existen reportes públicos ni fuentes verificadas que indiquen que Yimvert Berroterán tuviera hijos.

¿Qué estudió Yimvert Berroterán?

Yimvert Berroterán estuvo centrado exclusivamente en su formación deportiva dentro de las categorías juveniles del fútbol venezolano.

¿En qué trabajó Yimvert Berroterán?

Yimvert Berroterán desarrolló su carrera como futbolista en formación dentro del sistema juvenil venezolano, siendo parte de la Vinotinto en categorías inferiores y del club Universidad Central de Venezuela (UCV FC).