Hablar de Tigres es hablar del equipo más dominante de la Liga MX. Las Amazonas bordaron una nueva estrella en su uniforme tras vencer al América en la gran final y ya son siete títulos que las catapulta como el equipo más ganador de la Liga MX Femenil; sí, las campeonísimas.

Tigres vino de atrás y rescató el empate en la capital para sellar la serie en el Volcán. A las Amazonas les bastó un gol en casa para derrotar al América por marcador global de 4-3 y coronarse campeonas de la Liga MX Femenil.

Diana Ordoñez fue la heroína de las Amazonas, su solitaria anotación en el Volcán encaminó el triunfo para conquistar su séptimo campeonato y ampliar la ventaja como las máximas ganadoras de la Liga MX Femenil.

Tigres, que había estado ausente en el podio desde el Apertura 2023, regresó a su lugar favorito y demostró por qué son las campeonísimas.

El dominio de Tigres en la Liga MX Femenil

16 títulos se han repartido desde el primer torneo de la Liga MX Femenil en el 2017, siete han tenido el nombre de Tigres escrito en el trofeo. Sí, así de fuerte es el dominio de la Amazonas en la Liga MX.

De esas 16 finales, Tigres ha aparecido en 10 y en siete ocasiones se ha consagrado campeona. Además, presume tres títulos de Campeón de Campeonas.

El último título para la institución llegó en el Apertura 2025 tras derrotar al América en el Estadio Universitario.

Los títulos de Tigres en la Liga MX Femenil:

Clausura 2018

Clausura 2019

Guard1anes 2020

Guard1anes 2021

Apertura 2022

Apertura 2023

Apertura 2025

Resumen y goles del campeonato de Tigres en del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Tigres conquistó el título de la Liga MX Femenil del Apertura 2025 luego de vencer al América en la Gran Final por marcador de 4-3.

El nuevo campeonato de Club Tigres no estuvo libre de dramatismo, las Amazonas iniciaron la serie con la desventaja de 3-0 en la primera mitad del partido celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Cuando parecía que América, por fin, se alzaría con el título de la Liga MX Femenil, apareció Tigres en la segunda mitad y empató el marcador.

Con el 3-3 en el marcador, Tigres regresó a casa y un solitario gol de Diana Ordóñez bastó para tomar la ventaja global y quedarse con el trofeo.

El único gol del partido en el Universitario llegó por un error en la zaga americanista, Ordóñez recuperó el balón, burló a la portera y llevó el balón a las redes al minuto 75.