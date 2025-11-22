Tigres y América han sido dos escuadras protagonistas en la Liga MX Femenil, y el domingo 23 de noviembre una de ellas sumará un título más a su historia; te contamos cuantos campeonatos tienen.

Después de empatar el partido de ida de la Final de la Liga MX Femenil, Tigres vs América definirán a la escuadra campeona en la vuelta que se jugará en el Estadio Univeristario, el domingo 23 de noviembre.

Tigres vs América: ¿Cuántos títulos han ganado las Amazonas en Liga MX Femenil?

Con seis títulos y cuatro subcampeonatos, Tigres es la escuadra más ganadora en la historia de la Liga MeX Femenil, siendo favorita para vencer al América en la Final del Apertura 2025.

Respaldada por una gran ofensiva en la que destacana Jennifer Hermoso, Jheniffer Da Silva, Diana Ordóñez y Thembi Kgatlana, la escuadra de Amazonas es favorita para sumar la séptima estrella a su escudo.

Tigres vs América: ¿Cuántos títulos han ganado las Águilas en Liga MX Femenil?

El América de Ángel Villacampa busca romper con la tendencia de finales perdidas, luego de caer en cuatro de las últimas seis de la Liga MX Femenil, para agregar la tercera estrella a su historia en la competencia.

Tigres y América ya se han enfrentado 10 veces en Liguilla, y el balance favorece a las Amazonas con siete series ganadas por tres de las Águilas.

Tigres vs América: ¿Cuántas veces se han enfrentado en la Final de la Liga MX Femenil?

Tigres y América han disputado tres Finales en la Liga MX Femenil, y los números favorecen a las Amazonas con dos series ganadas por una de las Águilas.

Además, Tigres ha llegado a la Final de la Liga MX Femenil en 11 de los 16 torneos que se han jugado en la historia.

Con el empate en el partido de ida de la Final del Apertura 2025, Tigres acumula 15 partidos seguidos de Liga-Liguilla sin perder (10 triunfos y cinco empates).

Estos son los resultados más recientes entre América y Tigres:

20/11/2025 | América 3-3 Tigres

10/10/2025 | América 1–2 Tigres

22/03/2025 | América 2–1 Tigres

17/11/2024 | Tigres 2–2 América

15/11/2024 | América 1–1 Tigres

06/10/2024 | Tigres 0–1 América

Quince títulos se han disputado en la historia de la Liga MX Femenil, y a continuación te compartimos la lista de las escuadras que se ha coronado.

Tigres | 6 títulos | Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021, Apertura 2022 y Apertura 2023

Rayadas | 4 títulos |cApertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024

Chivas | 2 tpitulos | Apertura 2017 y Clausura 2022

América | 2 títulos | Apertura 2018 y Clausura 2023

Pachuca | 1 título | Clausura 2025

Tigres vs América Femenil: Día, hora y canal para ver la vuelta de la Final de Liga MX Femenil

Tigres vs América Femenil se medirán el domingo 23 de noviembre de 2025, en el partido de vuelta de la Final de la Liga MX Femenil.

El partido de vuelta de la Final de la Liga MX Femenil arrancará a las 17 horas, tiempo del centro de México.

Las señales de Imagen TV, ESPN 2, Disney+, Canal de YouTube de Tigres y Canal 6, transmitirán el partido de vuelta de la Final, Tigres vs América Femenil.