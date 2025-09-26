Al fin, después de casi 2 años que existe un genocidio en Gaza (según la ONU), la UEFA y la FIFA podrían expulsar a Israel de todas las competiciones. Así como pasó con Rusia.

Debido a la presión social y política, es hasta ahora que han señalado a la UEFA y la FIFA. Y es que es contradictorio que expulsaran a Rusia, de manera inmediata, pero Israel tenga total libertad en todas las competiciones internacionales.

Fue en este septiembre que la ONU reconoció que existía un genocidio en la franja de Gaza desde octubre del 2023. Además, han muerto más de 65 mil palestinos, la mayoría de ellos civiles.

Si se lo pregunta, ¿por qué no ha sido expulsado antes? Pues es porque hay muchos conflictos de intereses, es decir, tienen muchos acuerdos económicos que son multimillonarios, tanto la UEFA como la FIFA.

Tensión en UEFA y FIFA: Están a punto de expulsar a Israel de todas las competiciones por genocidio en Gaza

Fue desde la ONU que expertos hicieron un llamado para que la UEFA y la FIFA expulsen a Israel de toda competencia. Recordemos que su selección se encuentra en las Eliminatorias para el Mundial 2026 y el Macabbi Tel Aviv compite en la Europa League.

“Las entidades deportivas no deben mirar hacia otro lado ante graves violaciones de los derechos humanos, especialmente cuando sus plataformas se utilizan para normalizar injusticias”, publicaron los expertos de la ONU.

Tanto la UEFA como la FIFA no ha emitido ningún comunicado con alguna respuesta. Sin embargo, Ceferin puede reunir a su comité ejecutivo para tomar una decisión, en los próximos días.

Mientras que Gianni Infantino estará presente con el consejo de la FIFA el 2 de octubre.

Ceferin entregando el trofeo de Nations League a Cristiano Ronaldo (MexSport via Firo Sportphoto / MexSport via Firo Sportphoto)

La vez que UEFA y FIFA dejó sin competencias a Rusia

En 2019, Rusia se comenzó a meter en problemas, primero porque le descubrieron el caso de dopaje colectivo más grande la historia, y luego por su invasión de Ucrania. Eso hizo que Comité Olímpico, la UEFA y la FIFA eliminaran a todos sus equipos de las competencias.

Actualmente sucede algo similar. Infantino tenía una buena relación con Putin, como ahora la tiene con Donald Trump, que apoya a Israel. La UEFA tenía contratos millonarios con la empresa rusa Gazprom y fue cesada.

Lo que quiere decir que es posible el que Israel sea expulsado, pero habrá que esperar. Por lo mientras, muchos lo tachan de hipócritas.

"Estamos ahora 716 días después del comienzo de lo que diversos organismos llaman un genocidio e Israel sigue pudiendo participar. ¿Por qué esta doble medida?“, comentó Cantona.