La banda británica de trip hop y electrónica, Massive Attack ha tomado la decisión de retira su música de Israel por genocidio en Gaza.

Esto como parte de una iniciativa en contra de las acciones de Israel por el genocidio en Gaza al cual Massive Attack no es el único artistas en retira su música de plataformas.

Música de Massive Attack será retirada de Israel por genocidio en Gaza

A través de un comunicado, la banda británica Massive Attack ha dado a conocer el retiro de su música por genocidio en Gaza.

Luego de que Massive Attack solicitara a su disquera el retiro de su música de las plataformas de streaming en el territorio de Israel.

Acción de Massive Attack que realizará para sumarse a la iniciativa “No Music For Genocide” en contra de los crímenes de guerra y el genocidio cometididos por Israel en Gaza.

Asimismo, Massive Attack fue específico al decir que también se hizo otra solicitud para que su música sea eliminada de la muy popular aplicaciones de música por streaming, Spotify en todos los territorios.

Conforme al repudio de Massive Attack por la inversión del CEO de Spotify de 42 años de edad, Daniel Ek en una empresa de armas de IA y unirse al éxodo junto a Godspeed You! Black Emperor, King Gizzard & the Lizard Wizard y Hotline TNT.

Acá te dejamos, el comunicado de Massive Attack ante el retiró de su música de Israel por genocidio en Gaza:

“En apoyo de la iniciativa “No Music For Genocide”, Massive Attack ha hecho una solicitud formal a nuestro sello discográfico (Universal Music Group) para que nuestra música sea eliminada de todos los servicios de transmisión de DSP en el territorio de Israel. No conectado con esta iniciativa y a la luz de las inversiones (reportadas) significativas de su CEO en una empresa que produce drones de munición militar y tecnología de Al integrado en aviones de combate, Massive Attack ha hecho una solicitud por separada a nuestro sello para que nuestra música sea eliminada del servicio de transmisión de Spotify en todos los territorios. En nuestra opinión, el precedente histórico de la acción efectiva del artista durante el apartheid, Sudáfrica y el apartheid, los crímenes de guerra y el genocidio que ahora está cometiendo el estado de Israel hace que la campaña “No Music For Genocidi” sea imprescindible. En el caso por sí solo de Spotify, la carga económica que durante mucho tiempo se ha impuesto a los artistas ahora se ve agravada por una carga moral y ética, por la cual el dinero duramente ganado de los fans y los esfuerzos creativos de los músicos financian en última instancian tecnologías letales y distópicas. Ya es más que suficiente. Otra forma es posible”. Massive Attack

Massive Attack no será el único artistas que retire su música de Israel por genocidio en Gaza

El retiro de música de Israel por genocidio en Gaza no será solo por parte de la banda británica Massive Attack.

Pues la iniciativa “No Music For Genocide” a la que se ha sumado Massive Attack ya tiene más de 400 artistas y sellos han apoyado el nuevo boicot cultural en Israel.

Por lo que además de Massive Attack, se sabe que también retiraron su música de Israel por genocidio en Gaza, las agrupaciones y artistas como:

Fontaines D.C.

Japanese Breakfast

Xiu Xiu

Deerhoof

King Gizzard y The Lizard Wizard

¡Godspeed You! Black Emperor

Hotline TNT

WU LYF

Young Widows