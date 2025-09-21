El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que ”no habrá ningún Estado Palestino”.

En un mensaje emitido hoy domingo 21 de septiembre de 2025, Benjamín Netanyahu criticó la decisión de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, quienes confirmaron de manera oficial que reconocen a Palestina como un Estado independiente .

Con esto suman más países que han formalizado su reconocimiento a Palestina como un Estado, rechazando las políticas expansionistas de Israel, promovidas por Benjamín Netanyahu.

Israel insiste: ”No habrá ningún Estado Palestino”

En un mensaje a los dirigentes de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, Benjamín Netanyahu insistió en que Israel no permitirá que se constituya un Estado Palestino, insistiendo que no habrá un Estado independiente "al oeste del río Jordán".

“Tengo otro mensaje para ustedes: eso no sucederá. No se establecerá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán”. Benjamín Netanyahu

Según señaló el primer ministro de Israel, aquellos países que buscan reconocer a Palestina como Estado soberano, solo están “recompensando” a grupos terroristas.

Esto en clara alusión a Hamás, pues Benjamín Netanyahu recordó que son responsables por la muerte de decenas de personas en el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

Ante esto, Benjamín Netanyahu calificó de “falsa propaganda” los señalamientos por su invasión a Palestina, asegurando que deberá luchar “hasta contra la ONU” para evitar la formación de un Estado palestino.

Aseveró que el reconocimiento de Palestina “pone en peligro a Israel”, pese a informar que seguirá permitiendo el aumento de asentamientos israelíes en Cisjordania.

La lista de países que reconocen a Palestina como Estado independiente

Los gobiernos de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal confirmaron este domingo su decisión de reconocer formalmente a Palestina como un Estado independiente.

Mediante un mensaje dirigido a sus connacionales, estos países señalaron que, durante la próxima sesión de la ONU, la cual se llevará a cabo del 22 al 27 de septiembre, emitirán su voto a favor de reconocer a Palestina como un Estado.

Externaron que esta decisión es el camino correcto para “lograr una paz justa y duradera”, rechazando los ataques de Israel contra los palestinos.

Con esta decisión los países que ya reconoce a Palestina son:

Portugal

Alemania

Reino Unido

Francia

Bélgica

Canadá

Malta

Australia

Andorra

Finlandia

Islandia

Irlanda

Luxemburgo

Nueva Zelanda

Noruega

San Marino

Eslovenia

España

Así, grandes potencias se han unido a más de 146 países, entre ellos varios miembros de la Unión Europea, los cuales apelan por reconocer al Estado de Palestina.