El Mundial Sub-20 comenzará este sábado 27 de septiembre en Chile y la FIFA probará por primera vez en este certamen la tarjeta verde, una nueva regla que podría llegar para quedarse en el futbol.

A diferencia de las tarjetas amarilla y roja, la tarjeta verde ni siquiera la tendrán los árbitros, sino que ahora será una medida que los directores técnicos que estén en el Mundial Sub-20 de la FIFA podrán utilizar.

En caso de que esta regla tenga una buena aceptación en la Copa del Mundo Sub-20 y de que sea del agrado de los aficionados, podría marcar un antes y un después en el balompié mundial.

Así funcionará la nueva tarjeta verde que será utilizada en el Mundial Sub-20 de la FIFA

El Mundial Sub-20 de la FIFA que comenzará este fin de semana será uno de los primeros torneos en la historia en utilizar la nueva tarjeta verde, la cual funcionará similar a los “desafíos” que utilizan los entrenadores en la NFL y la NBA.

En cada partido, los directores técnicos de las selecciones nacionales tendrán dos oportunidades para mostrarle la tarjeta verde a los árbitros del Mundial Sub-20 para pedirles que revisen una jugada que consideran marcaron de forma errónea.

🟩 🖥️



FIFA probará en el Mundial Sub-20 🇨🇱 la tarjeta verde, que servirá para rectificar.



Cada equipo dispondrá de dos oportunidades por partido para solicitar una revisión de jugada. Para hacerlo, el director técnico deberá mostrar de forma visible una tarjeta verde al árbitro…

Expulsiones, anotaciones, y hasta penales son las jugadas en las que los estrategas podrán echar mano de esta nueva regla. El árbitro podrá ver las jugadas en un sistema similar al VAR llamado Football Video Support (FVS), el cual tiene un costo menor.

México está en el grupo de la muerte para el Mundial Sub-20 de la FIFA

Una de las selecciones nacionales que estarán en el Mundial Sub-20 en el que se estrenará la tarjeta verde de la FIFA es México, pero nos tocó uno de los grupos más difíciles del torneo, si no es que el más complicado.

Y es que, la Selección Mexicana estará en el Grupo C del Mundial Sub-20 junto a nada más y nada menos que Brasil, España y Marruecos, todas ellas selecciones que van plagadas de jóvenes promesas.

Sin embargo, el Tri también lleva un buen equipo debido a que Eduardo Arce cuenta con jugadores que ya tienen un amplio recorrido en la primera división como Elías Montiel, Gilberto Mora o Yael Padilla.