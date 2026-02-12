España, subcampeona de la UEFA Nations League, quedó en el mismo grupo que Inglaterra por lo que se enfrentarán en busca del pase a la siguiente ronda en la edición 2026.

La República Checa y Croacia completan el grupo que luce como el más fuerte en la UEFA Nations League 2026.

España e Inglaterra, dos colosos frente a frente en la UEFA Nations League 2026

España e Inglaterra, primero y cuarto puesto en el ranking de la FIFA, reeditarán su duelo de la final de la Euro 2024, ganada por la Furia Roja.

Grupo A3

España

Croacia

Inglaterra

República Checa

España e Inglaterra comparten grupo en la UEFA Nations League (@rfef)

El campeón Portugal quedó en un grupo accesible en la UEFA Nations League 2026

Portugal, vigente campeón de la UEFA Nations League, quedó en el grupo A4 con Dinamarca, Noruega y Gales.

Por su parte, Francia fue emparejada con Italia, Bélgica y Turquía.

Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia integran el otro grupo de la Liga A.

Así quedaron todos los grupos de la liga A de la UEFA Nations League 2026:

Liga A

Grupo A1

Francia

Italia

Bélgica

Turquía

Grupo A2

Alemania

Países Bajos

Serbia

Grecia

Grupo A3

España

Croacia

Inglaterra

República Checa

Grupo A4

Portugal

Dinamarca

Noruega

Gales

Cristiano Ronaldo, en un partido de Portugal. (MexSport via Firo Sportphoto / MexSport via Firo Sportphoto)

¿Cuándo se juega la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026?

La fase de grupos de la UEFA Nations League 2026 se disputará de septiembre a noviembre de 2026.