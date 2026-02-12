España, subcampeona de la UEFA Nations League, quedó en el mismo grupo que Inglaterra por lo que se enfrentarán en busca del pase a la siguiente ronda en la edición 2026.
La República Checa y Croacia completan el grupo que luce como el más fuerte en la UEFA Nations League 2026.
España e Inglaterra, dos colosos frente a frente en la UEFA Nations League 2026
España e Inglaterra, primero y cuarto puesto en el ranking de la FIFA, reeditarán su duelo de la final de la Euro 2024, ganada por la Furia Roja.
Grupo A3
- España
- Croacia
- Inglaterra
- República Checa
El campeón Portugal quedó en un grupo accesible en la UEFA Nations League 2026
Portugal, vigente campeón de la UEFA Nations League, quedó en el grupo A4 con Dinamarca, Noruega y Gales.
Por su parte, Francia fue emparejada con Italia, Bélgica y Turquía.
Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia integran el otro grupo de la Liga A.
Así quedaron todos los grupos de la liga A de la UEFA Nations League 2026:
Liga A
Grupo A1
- Francia
- Italia
- Bélgica
- Turquía
Grupo A2
- Alemania
- Países Bajos
- Serbia
- Grecia
Grupo A4
- Portugal
- Dinamarca
- Noruega
- Gales
¿Cuándo se juega la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026?
La fase de grupos de la UEFA Nations League 2026 se disputará de septiembre a noviembre de 2026.
- 24 de septiembre al 6 de octubre se jugarán las 4 primeras jornadas; 12 al 17 de noviembre las dos restantes
- Los dos primeros clasificados de cada grupo disputarán los cuartos de final de la competición entre el 25 y el 30 de marzo de 2027
- La final a cuatro se celebrará del 9 al 13 de junio del próximo año
- El tercero se jugará la permanencia en la Liga A en un play-off
- El equipo que ocupe la última posición de cada grupo de la Liga A, descenderá a la Liga B