El primer ministro de Israel, Benjamin Netayahu, se lanzó contra España y el gobierno de Pedro Sánchez al que señaló de haber hecho una “amenaza genocida flagrante” contra su país.

Así lo dijo luego de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que España no puede detener la batalla de Israel contra Hamás porque “España no tiene armas nucleares”.

Lo que Pedro Sánchez dijo es que “España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petroleo. Nosotros solo no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo”.

Ello lo dijo al anunciar una serie de nueve medidas ente las que se incluye el embargo de armas que pasen por su territorio.

Cabe recordar que por España pasan armas en debido a que Estados Unidos tiene dos bases en Morón y Rota:

Base Aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla

Estación Naval de Rota, en Cadiz

Gobierno de Donald Trump también se lanza contra España por “darle la espalda a Israel”

Incluso el gobierno de Donald Trump, a través de del Departamento de Estado, dijo que las acciones de Pedro Sánchez de frenar el paso de armas con destino a Israel “envalentonan a los terroristas”.

El gobierno de Estados Unidos dijo que es preocupante que España haya limitado las operaciones estadounidenses, que con ello le da la espalda a Israel y que no entiende las medidas pues España es parte de la OTAN.

Gobierno de Benjamin Netayahu reclama a Pedro Sánchez

Benjamin Netanyahu dijo que los dichos de Pedro Sánchez suponen una amenaza genocida contra el que dijo es el único Estado judio en el mundo.

También reclamo que se pronuncie por Hamás ya que dijo no le fue suficiente con la inquisición, la expulsión de judíos de España y el Holocausto.

Las palabras de Benjamin Netanyahu va en en línea con las de su ministro de Exteriores, Gideon Saar, de acusar a Pedro Sánchez de intentar distraer la atención de los escándalos de corrupción y de falta de conciencia histórico.

Cabe recordar que España anunció nueve acciones para ponerse del lado de la Autoridad Palestina y rechazar la incursión de Israel en Gaza.

Entre ellas vetó a dos ministros ultraderechistas de Israel reacciono con una medida similar y vetó a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y Sira Rego, ministra de Juventud para que tampoco puedan ingresar a su territorio.