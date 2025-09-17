Los problemas bélicos han escalado hasta el deporte y en España han puesto en duda la participación de su selección para el Mundial 2026, pues valorarán ir si en la contienda se encuentra Israel.

La hostilidad de España contra Israel estalló en medio de la guerra de los israelíes contra Palestina. La postura del gobierno español ha desencadenado en una serie de momentos tensos como en la Vuelta de España; ahora tomarían medidas extremas en el futbol de cara al Mundial 2026.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, señaló que la Selección de España valorará su presencia en el Mundial 2026 si uno de los participantes es Israel.

Patxi López ha lanzado una serie de declaraciones contra el gobierno de Israel y ha solicitado a las instancias deportivas que retire al país de competiciones deportivas.

¿Qué dijo Patxi López sobre la participación de España en el Mundial 2026?

Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, alzó la voz y aseguró que “valorarán” la presencia de España en el Mundial 2026 si entre los participantes de la próxima justa mundialista se encuentra Israel, país que sostiene una guerra con Palestina.

“Lo valoraremos en su momento”, señaló el portavoz del PSOE.

“Vamos a pedir a los organismos internacionales que Israel no participe”, puntualizó López en declaraciones posteriores.

“¿Por qué sí banderas de Ucrania y no de Palestina? ¿Por qué se expulsa a Rusia del deporte internacional y no a Israel?”, se preguntó Patxi López en su cuenta de X y agregó “el mundo debe abrirle los ojos a la sociedad israelí: lo que hace su Gobierno en Gaza es un genocidio. Callar es complicidad”.

España apunta a clasificar sin mayor problema al Mundial 2026

Si los temas políticos no pesan sobre los deportivos, España participaría, sin mayor problema, en el Mundial 2026; de hecho, es una de las selecciones favoritas para conquistar el ansiado título.

La Selección de España es la segunda mejor rankeada en FIFA, sólo por detrás de Argentina, vigente campeona del mundo.

España se encuentra en la primera posición del Grupo E en las Eliminatorias Mundialistas de UEFA, tiene pleno de victorias y una diferencia de goles de 9.

Los siguientes compromisos de España en las Eliminatorias Mundialistas: