El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 25 de septiembre de 2025, que impondrá un nuevo arancel del 100% a fármacos extranjeros.

Se trata de una medida que Donald Trump aseguró firmó este jueves, en la cual, también se consideran otros aranceles, como 50% a gabinetes de cocina y 25% a camiones de carga importados.

De acuerdo con Donald Trump, estos nuevos aranceles son una medida de protección para los fabricantes estadounidenses, los cuales aseguró enfrentan una competencia externa desleal.

Fármacos (Especial)

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, Donald Trump anunció este jueves la imposición de un nuevo arancel del 100% a fármacos extranjeros.

El presidente de Estados Unidos manifestó que esta medida aplicará para tanto para fármacos de marca o patentados, y la cual entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del 1 de octubre de 2025.

Donald Trump aseveró que la única manera para que las empresas farmacéuticas exenten esta medida, es que estén construyendo una planta en Estados Unidos.

Precisó que para esto se considera que ya hayan iniciado o estén por comenzar la construcción de la planta , antes de la entrada en vigor de este nuevo arancel.

Además, Donald Trump añadió que todos los fármacos que ya estén en desarrollo dentro de Estados Unidos, también estarán libres de este nuevo arancel.