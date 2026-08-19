Raúl Tala Rangel, portero titular de Chivas y de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, está en el radar del Dinamo Zagreb de Croacia, club que disputa la fase previa de la Champions League.

Aunque aún no existe una oferta formal, el arquero de 26 años reconocería la oportunidad como única, dado lo difícil que es para los porteros mexicanos llegar al futbol europeo.

Tala tiene contrato vigente con Chivas hasta 2028, por lo que cualquier negociación requeriría acuerdo directo con la directiva.

¿Por qué dejaría Tala Rangel a Chivas?

Tala Rangel, de 26 años, sabe que, como portero es complicado recibir ofertas del futbol europeo, así que en caso de llegar una del Dinamo de Zagreb sería muy probable que la aceptara.

El Dinamo Zagreb es uno de los equipos más fuertes en el futbol de Croacia y actualmente marcha en el tercer lugar general de la competencia.

Ese nivel mantiene al equipo croata en constante pelea por un lugar en las competencias europeas como la Champions League, torneo que podría jugar Tala Rangel.

El Dinamo Zagreb disputa ahora la fase previa de la UEFA Champions League, jugándose el pase en los playoffs ante el Viking de Noruega.

Tala Rangel es seleccionado nacional con México (Juan Carlos Ocampo / MEXSPORT)

Tala Rangel tiene contrato vigente con Chivas

Tala Rangel tiene contrato vigente con Chivas hasta junio de 2028 y no cuenta con una cláusula de rescisión, por lo que se requeriría un acuerdo directo del Dinamo Zagreb con la directiva del Guadalajara.

Cabe señalar que Chivas ya habría cerrado el traspaso de Hormiga González al futbol de Grecia, por lo que sería complicado que el técnico Gabriel Milito estuviera de acuerdo con tener otra baja del nivel de Tala Rangel.