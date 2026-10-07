México vs Chile se enfrentaron este martes 6 de octubre en en Los Angeles Memorial Coliseum, en el último partido amistoso de la Selección Mexicana.

Luego del Mundial 2026, Rafael Márquez tomó el mando de la Selección Mexicana en el que el técnico no ha logrado la victoria.

¿Cómo quedó el partido México vs Perú?

México vs Chile terminó 0-3 a favor de los chilenos en el último partido amistoso de esta fecha FIFA de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

Marcador: México 0-3 Chile.

México vs Chile: Así fue el partido amistoso del Tri

México disputó su último partido amistoso de la fecha FIFA tras el Mundial 2026 donde enfrentó a la Selección de Chile.

Así fueron los goles del partido México vs Chile:

Minuto 56: Gol de Maximiliano Guitiérrez (Chile)

Minuto 65: Gol de Vicente Pizarro (Chile)

¿Cuándo vuelve a jugar México?

Tras el silbatazo final de esta noche, el Tricolor romperá filas y volverá a la acción en la fecha FIFA de noviembre de 2026.

En noviembre, la Selección Mexicana los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League contra Jamaica, buscando el boleto al Final Four.